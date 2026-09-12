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Međutim, takva poruka ne znači da će jednokratna pomoć od 6.000 dinara zaista biti isplaćena.

Jedna sugrađanka naime, proverila je podatke majke, koja je preminula u septembru 2025. godine. Sistem je prikazao da je imala pravo na naknadu iz Akcionarskog fonda i da bi novac trebalo da bude automatski isplaćen preko banke.

Ovaj slučaj otvorio je pitanje šta se događa ako se u sistem unesu podaci preminule osobe.

Unos podataka nije isto što i odobrena prijava

Portal najpre proverava da li određeni JMBG postoji u evidenciji nosilaca prava na besplatne akcije i novčanu naknadu Akcionarskog fonda.

Nije konačna odluka

Ta provera može da pokaže istorijski status osobe u evidenciji, ali ne predstavlja konačnu odluku o isplati pomoći.

Podaci prolaze dodatnu proveru, uključujući upoređivanje sa matičnom knjigom umrlih. Ako se utvrdi da je osoba preminula, zahtev se odbija i novac se ne isplaćuje.

Građanin koji pokuša da podnese prijavu unošenjem JMBG i broja lične karte preminule osobe trebalo bi naknadno da dobije obaveštenje da je prijava odbijena zbog neispravnosti podataka.

Ipak, država će omogućiti zakonskim naslednicima da preuzmu novac preminulih, ako su navedeni u rešenju o ostavinskoj raspravi.

Tou praksi znači, da ako je punoletni građanin legitimni naslednik jednog ili oba preminula roditelja, on i nosilac prava na dodatnih 6.000 odnosno 12.000 dinara.

Zašto sistem dozvoljava unos JMBG

Mogućnost da se JMBG unese ne znači da je identitet podnosioca zahteva odmah potvrđen.

Sistem prvo prima podatke, a zatim proverava njihovu tačnost i potpunost u povezanim službenim evidencijama. Među tim proverama je i utvrđivanje da li se osoba nalazi u matičnoj knjizi umrlih.

Zato početna poruka da osoba ima status nosioca prava u Akcionarskom fondu nije potvrda da je prijava prihvaćena niti da će biti izvršena isplata.

Šta se dešava sa ispravnim prijavama

Pravo na jednokratnu pomoć imaju punoletni građani koji ispunjavaju propisane uslove. Prijave se podnose preko portala Uprave za trezor do 21. septembra 2026. godine.

Račun se otvara u roku od pet dana od podnošenja zahteva, ukoliko korisnik već nema tekući ili poseban namenski račun u toj banci.

Nosioci prava iz Akcionarskog fonda ne podnose prijavu, jer im se novac isplaćuje automatski na račun u banci u kojoj im je otvoren račun za besplatne akcije. I kod njih se pre isplate proveravaju podaci u službenim evidencijama.