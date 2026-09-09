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Više od milion građana do sada je podnelo prijavu za pomoć države, objavio je ministar finansija Siniša Mali ranije na svom Instagram nalogu.

Prijavljivanje traje do 21. septembra, a obavlja se elektronski preko portala Uprave za trezor.

Rok od godinu dana za podizanje novca

Građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije i koji se prijavljuju preko portala Uprave za trezor imaće godinu dana da podignu svojih 6.000 dinara.

Drugačije pravilo važi za građane koji imaju status nosioca prava na besplatne akcije. Za njih ne postoji vremensko ograničenje za podizanje naknade.

Oni ne treba da se prijavljuju preko portala, jer se njihova isplata realizuje iz sredstava Akcionarskog fonda. Novac će po tom osnovu biti isplaćen 22. septembra.

Više od milion prijavljenih građana

"Preko milion građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 6.000 dinara“, objavio je Siniša Mali.

Pravo na ovu naknadu ostvaruju punoletni državljani Republike Srbije koji ispunjavaju propisane uslove.

Za građane koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije prijava se podnosi elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs.

Za prijavu su potrebni jedinstveni matični broj građana i registarski broj važeće lične karte.

Ko ima pravo na 6.000 dinara

Za ostvarivanje prava potrebno je da građanin:

Bude punoletan

Ima državljanstvo Republike Srbije

Ima prebivalište na teritoriji Srbije

Poseduje važeću ličnu kartu

Ispunjenost uslova proverava Ministarstvo finansija na osnovu podataka iz službenih evidencija državnih organa.

Ko ne mora da se prijavljuje

Građani koji imaju status nosioca prava na besplatne akcije ne treba da podnose prijavu za 6.000 dinara.

Bez dodatnog prijavljivanja naknadu dobijaju i korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici novčane socijalne pomoći koji ispunjavaju zakonske uslove.

Njihovi podaci biće preuzeti iz evidencija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pravilnikom su obuhvaćena i lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kojima će naknada biti preneta na depozitni račun ustanove.

Kada počinje isplata

Nosiocima prava na besplatne akcije naknada od 6.000 dinara biće isplaćena 22. septembra iz sredstava Akcionarskog fonda.

Isplata građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor predviđena je od 22. do 25. septembra.

Novac će biti uplaćen preko Banke Poštanska štedionica. Ukoliko građanin nema otvoren tekući ili poseban namenski račun u ovoj banci, Poštanska štedionica će mu automatski otvoriti namenski račun za isplatu naknade.

Kako se proverava status prijave

Građani mogu da provere da li je prijava prihvaćena preko portala Uprave za trezor, u delu "Provera statusa prijave“.

Ukoliko postoji problem sa prijavom, podacima ili isplatom novca, reklamacija se podnosi izborom opcije "Prijava problema“.

Prijavljivanje za jednokratnu novčanu naknadu traje do 21. septembra 2026. godine.