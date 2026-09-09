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Beograd je danas mesto okupljanja stručne i akademske javnost koja će pokušati da trasira puteve za kretanje novca, kako da se sačuva njegova vrednost, pokrene kapital koji u Srbiji još uvek "tihuje" ali i kako da se razvije investiciona kultura sposobna da odgovori na inflaciju, geopolitičke promene i ubrzani razvoj tehnologije.

Ovaj događaj je jedinstvena prilika za širu javnost i sve koji žele da preuzmu kontrolu nad svojom finansijskom budućnošću,da nauče kako investicioni fondovi rade i otkriju proverene strategije koje čine da kapital radi za njih. Te ali i druge nepoznanice na ovom skupu čuće se od predstavnika države, finansijskih institucija, berze, Komisije za hartije od vrednosti, investicionih fondova, privrede i akademske zajednice.

Stručni skup "Kapital u pokretu" prvi se organizuje na našim prostorima i na jednom mestu, u Sava centru, okupiće finansijsku i akademsku elitu zemlje.

Ovo je retka je prilika da se na istom mestu čuje otvoren dijalog donosilaca odluka, nauke i prakse. Taj dijalog će se voditi na četiri panela između ljudi koji upravljaju ekonomijom i milionima i koji su mitove več srušili i trasirali puteve kojima se kapital kreće.

1. Panel: "Kapital koji traje"

Ključno pitanje: Kako stvoriti bogatstvo koje ne nestaje sa prvom krizom, već raste i prenosi se kroz generacije?

Učesnici: Univerzitetski profesori, predstavnici državnih institucija i vodeći menadžeri investicionih fondova.

Fokus: Dugoročno investiranje, odbrana od inflacije i ekskluzivne finansijske analize.

Hard Talk : dr Greg B. Davies će otvoriti pitanja koja se tiču svakoga ko razmišlja o svom novcu i budućnosti: koliko nam znanje zaista pomaže, kako strah utiče na naše odluke i šta je potrebno da od namere pređemo na ulaganje.

2. Panel: "Tržište kapitala u Srbiji"

Ključno pitanje: Gde se kriju najveće investicione prilike u našoj zemlji i da li je srpska berza novi teren za vaš profit?

Učesnici: Vodeći ljudi Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti i finansijski eksperti i privrednici

Fokus: Nove zakonske olakšice, profitabilne domaće akcije i lokalni fondovi dostupni svima.

3. Panel: "Pokretanje kapitala koji miruje"

Ključno pitanje: Zašto vaš novac gubi vrednost u slamaricama i bankama, dok bi mogao da radi za vas punom parom?

Učesnici: Vodeći investicioni savetnici i vrhunski finansijski eksperti.

Fokus: Konkretna rešenja za pasivnu štednju i jasni koraci kako da postanete pametan investitor.

4. Panel: "Ulaganje za narednu generaciju"

Ključno pitanje: Kakvo finansijsko nasleđe ostavljate onima koji dolaze i kako da im obezbedite sigurnu budućnost?

Učesnici: Vodeći stručnjaci za upravljanje imovinom i porodični finansijski planeri.

Fokus: Izgradnja stabilnog porodičnog bogatstva, obrazovni fondovi i finansijsko opismenjavanje mladih.

Na ove četiri panela između ostalih, govornici će biti predsednik Komisije za hartije od vrednosti Marko Janković, izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, dr Una Sikimić, predsednica izvršnog odbora ALTA banke a.d. Beograd, Stanislava Petković, generalna direktorka Vista Rica a.d. Beograd, Velimir Lukić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Takođe, učestvovaće i predsednik Nadzornog odbora Vista Rica Zoran Popović, izvršni direktor društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest i predsednik grupacije društava za upravljanje investicionim fondovima u PKS, Srđan Maletić, Slobodan Đinović, osnivač i direktor Orion telekoma,Matthias Predojević, direktor Elixir GMBH, Marko Carević, CEO kompanije Ananas E-Commerce. Pored njih, panelisti na skupu su i Ognjen Popović, pomoćnik ministrafinansija,Željko Devčić, član Izvršnog odbora ALTA banke a.d. Beograd,Rade Bjelobaba, direktor Raiffeisen Invest a.d., Benjamin Jošar, predsednik Uprave Triglav Investment,Mlađan Stojanović, pomoćnik direktora TS Ventures fonda,Ognjen Vasiljević, CFA Senior Manager, Consulting, KPMG President, CFA Society.

Forum je namenjen građanima koji žele da se informišu o mogućnostima ulaganja, kao i predstavnicima medija, privrede, institucija, akademske zajednice i finansijskog sektora.