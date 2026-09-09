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- To nije naša dobrovoljna odluka. To je jednostavno iznuđeno. Nama skoro da nema više vozača na raspolaganju da mogu da voze, jer većina ima više od 90 dana, a bukvalno sada ne propuštaju. Nekada se malo gledalo kroz prste, propuštali su i kada ima više od 90 dana. Sada ne propuštaju nikoga ni sa 91 danom. Tako da mi praktično ostajemo bez vozača, i sami smo praktično blokirani, jer ne možemo da radimo - rekao je Mandić za TV Prva.

Kako kaže, prevoznici će sami sebi napraviti štetu blokadom prelaza, ali su svesni da nema drugog rešenja, već samo pritisak kojim bi se ubrzao proces rešavanja ovog problema.

Srpski prevoznici potvrdili su ranije da će 14. septembra u ponoć započeti protest i obustavu drumskog transporta na 21 graničnom prelazu, zbog problema sa ograničenjem boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena.

Protest će biti organizovan zajedno sa prevoznicima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, navodi se u saopštenju ovog udruženja.

Prevoznici tvrde da se vozači sa Zapadnog Balkana i dalje hapse, deportuju i dobijaju zabrane ulaska u zemlje Šengena zbog prekoračenja dozvoljenog boravka od 90 dana u periodu od 180 dana.