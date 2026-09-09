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Umesto običnog pečata na pasošu i slobodnog prelaska preko granice, jedan Srbin doživeo je šok kada mu je carinik hemijskom olovkom napisao oznaku "C".

Preko granice nije mogao ni korak, a jedino što je preostalo Srbinu koji je stigao na berlinski aerodrom jeste da uhvati let za nazad.

Naime, 5. septembra, jedan Srbin uputio se avionom u Berlin. Uspeo je da sleti na čuveni aerodrom "Berlin Brandenburg", ali sve se završilo na tome.

Pored standardnog pečata, ovom Srbinu carinik je docrtao po dve linije uspravo i vodoravno i ručno ispisao slovo "C" s desne strane, prenosi Blic.

Šta to zapravo znači?

Ako vas je granična policija na ulazu u Šengensku zonu vratila i hemijskom olovkom precrtala ulazni pečat, a zatim dopisala slovo "C" to zapravo znači da vam je odbijen ulazak, dok slova u abecedi označavaju razlog zabrane.

Pa tako, slovo "C" označava da: Osoba nema važeću vizu ili boravišnu dozvolu (no valid visa or residence permit).

Upravo, ovo može da vam se desi ako putujete u zemlju za koju vam je potrebna viza, a niste je obezbedili, ili vam je boravišna dozvola istekla.

U ovom konkretnom slučaju, radi se o tome da je ovaj građanin Srbije prekoračio dozvolu boravišta, jer viza nije potrebna našim građanima za ulazak u Nemačku. Zabrane ulaska u zemlje Šengen zone se mogu izreći državljanima zemalja tzv "Trećeg sveta".

Ovo se, nažalost, odnosi i na državljane Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Albanije... Zabrana ulaska u Šengen zonu (EU) se ukida podnošenjem pismenog zahteva za ukidanje ili skraćenje zabrane nadležnom organu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje koja je zabranu izrekla, navodi se na sajtu Italijanske ambasade u Beogradu.

Najčešći razlozi i rokovi Nevažeća viza ili uopšte neposedovanje vize

Prekoračenje boravka: Najčešći razlog je boravak duži od 90 dana u periodu od 180 dana (tzv. 90/180 pravilo), a zabrane se obično kreću od 6 meseci do nekoliko godina.

Istek zabrane po službenoj dužnosti: Kada istekne period na koji je zabrana izrečena, ona se automatski briše iz sistema, ali je pre ponovnog polaska na put pametno proveriti status da biste izbegli neprijatnosti na granici.

Šengen zona je zona odnosno područje koje čini 29 evropskih zemalja koje su potpisale Šengenski sporazum i Šengensku konvenciju kojima se, između ostalog, reguliše ukidanje granične kontrole međusobnih granica država potpisnica, ali i pooštrava pogranična kontrola sa zemljama koje ne pripadaju Šengen zoni.

Šta znače ostala slova: A - ne poseduje važeći dokument B - lice poseduje falsifikovani dokument C - osoba nema važeću vizu ili dozvolu boravka D - osoba poseduje falsifikovanu ili prepravljenu vizu E - osoba ne poseduje dokumente kojima bi dokazala opravdala posetu F - osoba je prekoračila boravak od tri meseca u periodu od šest meseci G - osoba nema kod sebe dovoljno sredstava za izdržavanje H - osoba ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje I - osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica Evropske unije

Sistem ulaska/izlaska (EES), svi podaci o ulascima, izlascima, kao i zvaničnim odbijanjima ulaska, prvenstveno se beleže elektronski u bazi podataka umesto tradicionalnog pečatiranja pasoša.

Period fleksibilne primene evropskog sistema za ulazak i izlazak (EES) zvanično je istekao 6. septembra.

Naime, Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrola. Za razliku od uobičajene kontrole tokom koje putnici ostaju u vozilu, primena EES-a podrazumeva da putnici izađu iz autobusa i pojedinačno prođu proveru.