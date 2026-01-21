Slušaj vest

Poslovno udruženje Međunarodni transport (Pumedtrans) saopštilo je danas (21. januara) da je 8 srpskih državaljana – profesionalnih vozača, od četvrtka (15. januara) uhapšeno u luci Roštok (Rostock) u Nemačkoj, prilikom ulaska/izlaska sa trajekta zbog prekoračenja broja dana boravka u Šengen prostoru.

– Srpsko Ministarstvo spoljnih poslova i ambasada su obavešteni o ciljanim hapšenjima naših vozača. Najnovije hapšenje je bilo noćas – ističe Pumedtrans.

PlutonLogistics redakcija dobila je potvrde i od predstavnika udruženja vozača o incidentima u luci Roštok.

Udruženje vozača 381 uputilo je tokom prethodnog vikenda putem svojih kanala komunikacije poziv kolegama da nađu alternativne pravce.