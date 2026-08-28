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Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut istakao je danas, na sastanku sa predstavnicima nadležnih ministarstava i organa u vezi sa problemima zbog ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača iz Srbije u Šengenskom prostoru, da su već preduzete brojne aktivnosti za rešenje tog pitanja i poručio da će država nastaviti aktovnosti u cilju pronalaženja održivog rešenja.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, Macut je istakao da su u prethodnom periodu preduzete brojne aktivnosti kako bi se ovi problemi rešili, počevši od komunikacije sa samim vozačima i njihovim udruženjima, do saradnje sa nadležnim organima Evropske unije i pojedinačno sa državama članicama EU.

Foto: Nake Batev / AFP / Profimedia

Država će, prema njegovim rečima, nastaviti dijalog i diplomatsku aktivnost kako bi se pronašlo održivo rešenje koje će omogućiti nesmetan rad domaćih prevoznika, očuvanje njihove konkurentnosti i efikasan transport robe ka tržištu Evropske unije.

Macut je naglasio da država ima razumevanja za probleme sa kojima se suočavaju prevoznici, ali da je blokada granica, koju su najavili u narednom periodu, neprihvatljiva.

Ukazao je na to da ovo pitanje ne pogađa samo transportni sektor, već i privredu u celini, imajući u vidu njegov značaj za spoljnotrgovinsku razmenu, stabilnost lanaca snabdevanja i nesmetan protok robe.

Sastanku su prisustvovali ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar za evropske integracije Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, savetnik predsednika Srbije Jerg Heskens, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih organa.