Na graničnim prelazima u Crnoj Gori danas će početi dvodnevna blokada teretnog saobraćaja zbog mera EU da se smanji njihov boravak u državama Unije
Kamiondžije na dva dana odsecaju Crnu Goru od sveta: Potpuna blokada svih graničnih prelaza zbog mera EU
Blokada će početi u 10.00 časova i trajaće do 10.00 časova u četvrtak, 16. aprila.
Iz Udruženja prevoznika su podsjetili da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prevoznima, izuzev u Luci Bar.
Blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lekova, životinja i zapaljivog materijala.
Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko nam se ne ispune zahtevi, pokušati da produže protest.
Kurir Biznis/ Blic/Srna
