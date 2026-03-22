Slušaj vest

Predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić izjavio je danas da se Šengenski sporazum primenjuje u 29 zemalja i da je gotovo nemoguće da se naprave izmene koje svima odgovaraju.

- Upravo ono što nama smeta je tvrdnja "ne možemo i nećemo da menjamo Šengenski sporazum" - rekao je Mandić za RTRS.

On je dodao da je posle svih diskusija prihvaćeno da nije nužno ni da se menja ako se obezbedi viza tipa D za vozače teretnih kategorija.

- I ako se priča koje su zemlje to spremne da urade. To je ideja koja stiže iz Hrvatske. Njihov Zakon o strancima koji se sada menja i trebalo bi da bude usvojen do kraja juna predviđa vizu tipa D. Nije bilo najsrećnije rešenje koje je dato, međutim imamo informacije da su oni spremni da ga prilagode situaciji - naglasio je Mandić.

Srbija je, kako je kazao, obavila razgovore sa zemljama regiona.

- Te zemlje su spremne da menjaju svoj zakon o strancima. Јasno je da to nije brz proces i to će trajati možda čak i šest meseci. Strah koji imamo od primene 10. aprila je opravdan. A sa druge strane opravdano je i biti optimista ako na zadnjem sastanku radne grupe imamo tri zemlje koje su diskutovale, a to su Nemačka, Italija i Mađarska i svi su naglasili da taj problem mora hitno da bude rešen - rekao je Mandić.

Kako je istakao, nikome ne odgovara blokada, a razgovori koji su vođeni su optimistični.

Prevoznici iz BiH najavili su institucijama da će sutra organizovati protest zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Oni zahtevaju pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisan status profesionalnih vozača i "amnestiju" od svih izrečenih zabrana ulaska za vozače iz BiH.