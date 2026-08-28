Bez ovog papira ne krećite tuđim kolima u inostranstvo: Proverite šta vam je potrebno za vađenje DTV obrasca
Ako na put u inostranstvo krećete automobilom koji nije registrovan na vaše ime, nije dovoljno da sa sobom imate samo pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu. Posebno treba obratiti pažnju na dokument kojim vlasnik vozila daje saglasnost da njime upravljate u inostranstvu.
Auto-moto savez Srbije (AMSS) među dokumentima koje treba proveriti pre puta navodi Dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), upravo u slučaju kada vozač nije vlasnik automobila.
Šta je DTV?
DTV je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registrovanog u Srbiji daje ovlašćenje drugoj osobi da tim automobilom upravlja u inostranstvu.
Dokument se izdaje na međunarodno utvrđenom obrascu AIT i FIA, žute je boje, formata A5 i sadrži tekst na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.
Drugim rečima, ako pozajmljujete automobil od roditelja, partnera, prijatelja ili druge osobe i njime krećete preko granice, nije loše da ovu dokumentaciju rešite pre polaska.
AMSS upravo preporučuje DTV kada vozač ne putuje sopstvenim automobilom.
Potrebna dokumenta
Pre puta proverite da li imate:
- važeći pasoš ili drugi dokument potreban za ulazak u zemlju;
- važeću vozačku dozvolu;
- važeću saobraćajnu dozvolu vozila;
- DTV, ako automobil nije vaš;
- međunarodnu vozačku dozvolu, ukoliko je potrebna za zemlju u koju putujete;
- zelenu kartu osiguranja, za države u kojima se ona zahteva.
Važno je i da se pravila razlikuju od države do države, pa AMSS savetuje vozačima da pre puta provere posebne propise zemlje kroz koju putuju.
Kako se dobija dozvola?
DTV se izdaje za vozila registrovana u Srbiji, na osnovu važeće saobraćajne dozvole.
Kada je vlasnik vozila fizičko lice, za izdavanje su potrebni važeća lična karta vlasnika, pasoš korisnika vozila i saobraćajna dozvola. Uobičajeno je potrebno prisustvo i vlasnika i korisnika vozila.
Biznis Kurir/Bizportal