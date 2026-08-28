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Ako na put u inostranstvo krećete automobilom koji nije registrovan na vaše ime, nije dovoljno da sa sobom imate samo pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu. Posebno treba obratiti pažnju na dokument kojim vlasnik vozila daje saglasnost da njime upravljate u inostranstvu.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) među dokumentima koje treba proveriti pre puta navodi Dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), upravo u slučaju kada vozač nije vlasnik automobila.

Šta je DTV?

DTV je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registrovanog u Srbiji daje ovlašćenje drugoj osobi da tim automobilom upravlja u inostranstvu.

Dokument se izdaje na međunarodno utvrđenom obrascu AIT i FIA, žute je boje, formata A5 i sadrži tekst na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

Drugim rečima, ako pozajmljujete automobil od roditelja, partnera, prijatelja ili druge osobe i njime krećete preko granice, nije loše da ovu dokumentaciju rešite pre polaska.

AMSS upravo preporučuje DTV kada vozač ne putuje sopstvenim automobilom.

Potrebna dokumenta

Pre puta proverite da li imate:

  • važeći pasoš ili drugi dokument potreban za ulazak u zemlju;
  • važeću vozačku dozvolu;
  • važeću saobraćajnu dozvolu vozila;
  • DTV, ako automobil nije vaš;
  • međunarodnu vozačku dozvolu, ukoliko je potrebna za zemlju u koju putujete;
  • zelenu kartu osiguranja, za države u kojima se ona zahteva.

Važno je i da se pravila razlikuju od države do države, pa AMSS savetuje vozačima da pre puta provere posebne propise zemlje kroz koju putuju.

Kako se dobija dozvola?

DTV se izdaje za vozila registrovana u Srbiji, na osnovu važeće saobraćajne dozvole.

Kada je vlasnik vozila fizičko lice, za izdavanje su potrebni važeća lična karta vlasnika, pasoš korisnika vozila i saobraćajna dozvola. Uobičajeno je potrebno prisustvo i vlasnika i korisnika vozila.

Biznis Kurir/Bizportal

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