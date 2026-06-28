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Među svim administrativnim propustima, zaboravljanje datuma isteka vozačke dozvole spada u red najčešćih, ali i potencijalno najskupljih grešaka koje možete napraviti.

Mnogi vozači žive u zabludi da posedovanje položenog vozačkog ispita i višegodišnje iskustvo automatski znače da su bezbedni pred zakonom, bez obzira na to šta piše na samom plastičnom dokumentu.

Međutim, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) jasno definiše da istek važenja dozvole automatski suspenduje pravo na upravljanje motornim vozilom. Posledice ovog propusta nisu samo administrativne prirode već direktno povlače rigorozne novčane kazne, kaznene poene, pa čak i mere zabrane upravljanja vozilom.

Saobraćajna policija ne prepoznaje izgovor „nisam primetio“ ili „zaboravio sam“, već se svaki prekršaj tretira isključivo na osnovu egzaktnog broja dana ili meseci koji su protekli od momenta zvaničnog isteka dokumenta. Da stvar bude gora po zaboravne vozače, Ministarstvo unutrašnjih poslova kontinuirano sprovodi akcije pojačanih kontrola na putevima širom zemlje, što drastično povećava verovatnoću da budete zaustavljeni i sankcionisani.

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Vremenska granica od šest meseci kao ključni zakonski prag

Kada vas saobraćajna policija zaustavi i rutinskom proverom utvrdi da vam je vozačka dozvola istekla, prva i najvažnija stvar koju će policijski službenik proveriti jeste – pre koliko tačno vremena je dokument prestao da važi. Zakonodavac u Srbiji je napravio jasnu distinkciju i podelio ovaj prekršaj u dve kategorije, u zavisnosti od toga da li je reč o kraćem nemaru ili o višemesecnom potpunom ignorisanju zakonske obaveze ažuriranja dokumenata.

Granica koja deli blažu od drastično strože kazne iznosi tačno šest meseci. Ukoliko je rok važenja vaše vozačke dozvole istekao pre manje od šest meseci, zakon smatra da se radi o lakšem obliku nemara. U tom slučaju, vozaču se na licu mesta izdaje prekršajni nalog, a sankcije su pretežno novčane prirode, bez radikalnih operativnih mera na samom putu. Svrha ove odredbe je da opomene vozača i natera ga da u što kraćem roku poseti nadležnu policijsku stanicu ili portal eUprave kako bi zamenio dokument.

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Rigorozne tarife u dinarima za prvu kategoriju prekršaja

Za vozače kod kojih je kašnjenje u obnavljanju dokumenta kraće od pomenutih pola godine, zakonom je predviđena fiksna novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara. Ova kazna se izriče putem prekršajnog naloga, što za vozača donosi i jednu olakšavajuću okolnost predviđenu Zakonom o prekršajima. Ukoliko se plaćanje izvrši u roku od osam dana od dana izdavanja naloga, iznos kazne se prepolovljuje na 2.500 dinara.

Iako ova cifra na prvi pogled ne deluje zastrašujuće, stvarni problem leži u tome što vas policija može kazniti ponovo već na sledećoj raskrsnici ukoliko nastavite da upravljate vozilom sa istim dokumentom. Plaćanje kazne ne predstavlja „propusnicu“ za dalju vožnju, već samo sankciju za zatečeno stanje. Pored toga, izmenama zakona za ovaj lakši oblik prekršaja ukinuto je upisivanje kaznenih poena i oduzimanje dozvole, što je ranije bio slučaj.

Foto: MUP Srbije

Kada nemar preraste u ozbiljan prekršaj: Istek duži od pola godine

Prava finansijska i pravna drama nastaje u situacijama kada saobraćajna policija utvrdi da upravljate automobilom, a da vam je vozačka dozvola istekla pre više od šest meseci. U očima zakona, vi se u tom momentu više ne tretirate kao neko ko je prosto zaboravio da produži papire, već se vaš status izjednačava sa licem koje uopšte nema pravo da sedi za volanom motornog vozila. Logika zakonodavca je jasna: ako šest meseci niste obnovili dokument, pitanje je da li uopšte ispunjavate zdravstvene i psihofizičke uslove za bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

U ovakvim okolnostima, policijski službenik ne može da vam izda prekršajni nalog na licu mesta, već se protiv vas obavezno podnosi prekršajna prijava nadležnom Prekršajnom sudu. Raspon kazni koji sudija može da izrekne u ovom slučaju je izuzetno rigorozan. Novčana kazna se kreće u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara, ali to je tek početak vaših problema jer se u ovom stadijumu aktiviraju prateće kaznene mere.

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Kumulativni efekat: Bodovi, zabrana vožnje i isključenje iz saobraćaja

Pored obaveze da uplatite petocifreni iznos u dinarima na račun budžeta, sud će vam za prekršaj dugotrajnog isteka dozvole upisati i kaznene poene. Istovremeno, izriče se i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje trideset dana. Ova mera znači da nećete smeti da vozite čak ni nakon što u međuvremenu odete u MUP i izvadite potpuno novu, važeću vozačku dozvolu.

Ono što vozače najviše pogodi u samom momentu kontrole jeste operativna procedura policije. Vozač kome se utvrdi prekršaj isteka dozvola preko šest meseci biva odmah isključen iz saobraćaja.To znači da vam policajac zabranjuje da nastavite putovanje svojim vozilom i automobil morate ostaviti na bezbednom mestu pored puta ili pozvati nekoga ko ima važeću dozvolu da preuzme volan, što u noćnim satima ili na autoputu stvara ogromne logističke probleme i dodatne troškove šlep službe.

Nove prevare na putevima. Koriste lažnu šlep službu kako bi vam naplatili uslugu papreno. Foto: Shutterstock

U toku su pojačane kontrole MUP-a

Rizik da budete uhvaćeni u ovom prekršaju trenutno je na istorijskom maksimumu. Uprava saobraćajne policije MUP-a Srbije redovno i intenzivno sprovodi međunarodne i lokalne akcije pojačane kontrole saobraćaja, često u saradnji sa evropskom mrežom saobraćajnih policija ROADPOL. Tokom ovih kampanja, fokus policije nije samo na brzini i alkoholu, već se sprovodi apsolutna verifikacija svih pratećih dokumenata vozača i vozila.

Statistika pokazuje da saobraćajna policija tokom samo jedne sedmodnevne akcije prekontroliše preko 60.000 do 66.000 vozača širom teritorije Republike Srbije. Moderni patrolni automobili opremljeni su naprednim sistemima kamera koji automatski prepoznaju registarske tablice i povezuju ih sa bazom podataka MUP-a. Iako sistem primarno prepoznaje isteklu registraciju vozila, on ujedno signalizira patroli ko je vlasnik automobila, što policajcima daje jasan signal da detaljno provere i status vozačke dozvole lica za volanom čim vas zaustave.