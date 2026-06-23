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Grčke plaže slove za najposećenije u letnjoj turističkoj sezoni, ali i van nje.

Turisti koji se odluče da odmaraju na Egejskom moru van sezone, ali i u sezoni nemaju razloga za brigu. Grci su poznati kao iskusni trgovci i u njihovim radnjama ima svega od rekvizita neophodnih za sunčanje i plivanje.

1/6 Vidi galeriju rekviziti za plažu Foto: T. S.

Ukoliko odlučite da ne iznajmljujete leẓ̌aljke obliẓ̌njih kafića, u grč̣kim radnjama veliki je izbor suncobrana po ceni od 15 evra. Asure su evro i po, veliki peškiri 10 evra. Jastučići na naduvavanje za vodu koštaju samo evro.

Ẓ̌enski kupaći kostimi su 13 do 25 evra. Naočare za ronjenje i kapa za decu, u kompletu prodaju se po ceni od 5 do 6 evra. Ono što vam zasigurno treba su sandale ili sportske patike za plažu i vodu zbog kamenčića kojih ima i na plaži i u plićaku. Koštaju od 4 do 8 evra. Papuče su 6 do 9 evra.

I kad sve nabavite na svakoj raskrsnici grčkih letovališta očekuje vas bogata ponuda grčkog sladoleda. Jedna kugla košta 2 evra i 80 centi.