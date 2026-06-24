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Evropska centralna banka (ECB) donela je odluku o povećanju osnovnih kamatnih stopa za 25 baznih poena kako bi obuzdala inflaciju u Evropskoj uniji, koja je posledica energetskog šoka izazvanog sukobom na Bliskom istoku.

Biznis Kurir je prošle nedelje pisao o mogućim posledicama po korisnike kredita u Srbiji indeksiranih u evrima, a našoj redakciji stigao je i odgovor Narodne banke Srbije (NBS) kada je ova tema u pitanju.

Teško procenjivo koliko će šok trajati

- ECB je na junskoj sednici donela odluku o povećanju osnovnih kamatnih stopa za 25 baznih poena u uslovima pojačanih inflatornih pritisaka koji su posledica energetskog šoka izazvanog sukobom na Bliskom istoku. Čelnici ECB-a i dalje ističu da će buduće odluke zavisiti od pristiglih podataka, i da je u trenutnom ambijentu povećane geopolitičke neizvesnosti teško proceniti koliko će energetski šok trajati i kakvi će biti efekti na inflaciju i privrednu aktivnosti, kao i da u ovom trenutku ne mogu da kažu kakav će biti sledeći potez monetarne politike - kažu za Biznis Kurir iz NBS.

Dodaju da će se posledice osetiti kod kredita s varijabilnim kamatnim stopama.

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- Povećanje ključnih kamatnih stopa ECB-a može se odraziti na kretanje Euribora, čija promena utiče na visinu kamatne stope na evroindeksirane kredite na domaćem tržištu u istom smeru, pogotovo kod kredita s varijabilnim kamatnim stopama koje su direktno vezane za Euribor, najčešće tromesečni ili šestomesečni. Samim tim, eventualni rast Euribora može dovesti do povećanja kamatnih stopa i rata kod kredita s varijabilnom kamatnom stopom vezanom za Euribor.

Zaštita od naglog skoga rate

Za kraj, dodaju da su korisnici kredita u Srbiji dodatno zaštićeni sistemskim rešenjima koje se implementiraju kroz postojeći zakon.

- Ipak, prenos promena Euribora na kamatne stope u Srbiji ne mora biti trenutan niti potpun, već zavisi od ugovorenih uslova kredita, vrste referentne stope i perioda njenog usklađivanja. Pored toga, važno je istaći da su u slučaju značajnijeg rasta Euribora fizička lica korisnici kredita u Srbiji zaštićeni sistemskim rešenjima koja su ugrađena u Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a koja ograničavaju mogućnost naglog rasta kamatnih stopa. Više detalja o tome šta je Euribor, kako utiče na rate kredita i kakva su očekivanja u pogledu njegovog kretanja možete pronaći na našem sajtu u rubrici "Korisno je da znate" na sledećem linku: https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=21507.