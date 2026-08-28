Slušaj vest

Navedeno je da je 31. jula zabeležen i rekord u broju putnika u jednom danu – 40.584, dok je istog dana obavljeno i najviše letova – ukupno 378. Prošle godine je broj od milion putnika u jednom mesecu postignut u avgustu.

Ovom uspehu najviše su doprinele nacionalna avio-kompanija Er Srbija, zatim Viz Er, kao i Air Montenegro, uz doprinos i ostalih avio-prevoznika, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je zahvaljujući stalnom proširenju ponude letova u saradnji sa avio-kompanijama Beograd tokom ove letnje sezone povezan sa rekordnih 118 destinacija širom sveta, uključujući pet interkontinentalnih linija.

Kompanija Belgrade Airport je operater Aerodroma Nikola Tesla i deo globalne mreže VINCI Airports i upravlja poslovanjem više od 70 aerodroma u 14 zemalja.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizU Evropi haos zbog snega, kako je kod nas: Oglasio je Beogradski aerodrom - evo ima li kašnjenja letova
aerodrom u Beogradu
BeogradPOČINJE 3. FAZA RADOVA KOD PETLJE AERODROM: Sutra u 10 zatvara se uključenje iz smera Aerodroma ka centru Beograda
mapa.jpg
InfoBizNOVI REKORDAN OBIM AVIO-SAOBRAĆAJA NA BEOGRADSKOM AERODROMU: Zabeleženo skoro 40.000 letova - Ovo su rezultati za prvih 6 meseci
aerodrom-nikola-tesla
InfoBizBEOGRADSKI AERODROM OVOG LETA DOČEKUJE PUTNIKE SA UNAPREĐENJIMA KAPACITETA: U prvih 5 meseci opslužili više od 2,9 miliona ljudi
beg-novi-eksterijer-foto-vladimir-nesovic.jpg