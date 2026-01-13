Slušaj vest

Avio-saobraćaj na beogradskom aerodromu odvija se normalno, a eventualna kašnjenja mogu nastati usled operativnih uslova na polaznim destinacijama, rečeno je na aerodromu.

Sve operativne službe Aerodroma "Nikola Tesla" Beograd, kako je navedeno, angažovane su u punom kapacitetu i avio-saobraćaj se odvija bezbedno i u skladu sa propisanim procedurama, naveli su iz aerodroma.

Sve informacije o redu letenja i statusu pojedinačnih letova dostupne su u realnom vremenu putem internet prezentacije www.beg.aero, mobilne aplikacije Belgrade Airport, pozivom Info centra na broj 011 209 4444, kao i kod izabrane avio-kompanije, navedeno je u saopštenju.

Foto: Shutterstock

Zbog ledenog vremena, aerodromi u Budimpešti, Bratislavi, Beču i Pragu privremeno su danas morali da budu zatvoreni, a letovi preusmeravani na druge aerodrome.

Kako su preneli evropski mediji, u Beču se na pistama formirao debeli sloj leda koji se stalno zamrzavao uprkos naporima da se očisti, rekao je portparol aerodroma, dok je u Pragu ledena kiša primorala aerodrom da radi u "veoma ograničenom režimu", sa ograničenim dolascima i kašnjenjima tokom dana.

Polasci letova na aerodromu u Beču biće nastavljeni do podneva po lokalnom vremenu, a dolazni letovi ponovo će se uspostaviti od podneva.