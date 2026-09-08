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Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović izjavio je danas da se za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada prijavilo 877.525 građana.

Popović je rekao da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za trezor proverilo status da li ima pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda.

Podsetio je da se za pomoć mogu da prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o besplatnoj akciji.

''Na portalu to možete da proverite, a grupe koje po automatizmu dobijaju 6.000 dinara su korisnici penzionog i invalidskog osiguranja, kao i korisnici socijalne pomoći. Te grupe ne moraju da se prijavljuju, oni će automatski dobiti ovu pomoć'', rekao je Popović za RTS.

Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počelo je u ponoć između nedelje i ponedeljka, a za ovaj novac trebalo bi da se prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije.

Prijavljivanje se obavlja na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs i trajaće do 21. septembra.

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 Putem ovog portala građani će moći i da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije.

Iz Ministarstva finansija su pojasnili da će građani koji imaju ovaj status novčanu naknadu dobiti po tom osnovu i nije potrebno da se prijavljuju a novac će im u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije novac biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

Punoletni građani koji nemaju status nosioca prava trebalo bi da podnesu prijavu za jednokratnu novčanu naknadu.

Da bi se prijavili, građani bi trebalo da, uz posedovanje važeće lične karte ispunjavaju sledeće uslove, a to je da nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, da imaju navršenih 18 godina života na dan 1. septembra ove godine, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Nakon unošenja podataka biće im zavedena prijava, a njen status će moći da provere preko istog portala, u delu "Provera statusa prijave", uz mogućnost podnošenja reklamacije u delu "Prijava problema".

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za novčanu naknadu ministarstvo, preko Uprave za trezor, dostavlja "Banci Poštanska štedionica" podatke od značaja za uplatu jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara.

Isplata novca građanima koji se dodatno prijavljuju biće od 23. do 25. septembra.

Građani koji se prijavljuju imaju rok od godinu dana da podignu novac, a građani koji su nosioci prava na besplatne akcije iz Akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.

Kurir.rs/Blic/RTS

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