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Ovako će izgledati sajt preko koga ćete od ponedeljka 7. septembra moći da se prijavite za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, ali i da proverite da li ste nosioci prava iz Akcionarskog fonda. Ukoliko jeste, onda nema potrebe da se prijavljujete, već će vam novac automatski biti isplaćen.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju kako nosioci prava iz Akcionarskog fonda, tako i njihovi naslednici, uz priloženo ostavinsko rešenje i ličnu kartu, poručio je ministar finansija Siniša Mali koji je na svom Instagram nalogu sve objasnio, korak po korak. 

Građanima koja imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije novac će biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

Kako se prijaviti za državnu novčanu pomoć od 6.000 dinara Foto: IG/mali_sinisa

Izuzetno, pojedinim kategorijama građana koja ispunjavaju uslove jednokratna novčana naknada biće isplaćena bez prijave: korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosiocima prava i korisnicima novčane socijalne pomoći.

Prijave će biti moguće od ponoći 7. septembra (nedelja na ponedeljak) do 21. septembra, elektronskim putem preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs.

Da bi se prijavili za ovu vrstu novčane naknade, građani treba da, uz posedovanje važeće lične karte ispunjavaju uslove: da nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, da imaju navršenih 18 godina života na dan stupanja na snagu navedenog zakona što je 1. septembar ove godine, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

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 Nakon unošenja podataka biće vam zavedena prijava, a njen status ćete moći da proverite preko istog portala, u delu „Provera statusa prijave”, uz mogućnost podnošenja reklamacije u delu „Prijava problema”.

Isplata novca građanima koji se dodatno prijavljuju biće od 23. do 25. septembra.

Građani koji se prijavljuju imaju rok od godinu dana da podignu novac, a građani koji su nosioci prava na besplatne akcije iz Akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.

 Kurir.rs

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