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Victoria Beckham Holdings Ltd, koju bivša članica grupe Spice Girls vodi kao kreativna direktorka, ostvarila je operativnu dobit od 7,3 miliona funti u 2025. godini, nakon godina poslovanja sa gubicima.

"Svi smo dugo i naporno radili za ovaj trenutak profitabilnosti i rasta“, rekla je Bekam za Financial Times.

Ona je navela da je kompanija bila otvorena u vezi sa problemima sa kojima se suočavala, ali da je uspela da se oporavi i sada raste "razumnim tempom“. Prema njenim rečima, nakon gotovo dve decenije poslovanja, njen brend se više ne posmatra samo kao "brend slavne ličnosti“.

Uspeh u beauty segmentu

Prošlogodišnji Netflix dokumentarac o Viktoriji Bekam prikazao je njene pokušaje da izgradi modni brend i dovede poslovanje do profitabilnosti. Serijal je istovremeno doprineo rastu prodaje, posebno u kategorijama teksasa i džersija, navodi se u finansijskim izveštajima kompanije.

Modni deo poslovanja ostvario je snažan dvocifreni rast tokom 2025. godine, dok je beauty segment, pokrenut 2019, zabeležio jedan od najboljih rezultata do sada.

Rast beauty poslovanja predvodila je popularnost proizvoda Foundation Drops. Za njega je postojala lista čekanja od 25.000 kupaca, a proizvod je doprineo tome da se obim skincare dela kompanije udvostruči.

Netflixov dokumentarac prikazao je i finansijske probleme sa kojima se kompanija suočavala. Bekam je govorila o pokušajima da je modna industrija ozbiljno shvati kao dizajnerku i preduzetnicu, ali i o periodu kada je kompanija bila "desetinama miliona funti u minusu“.

U pomoć je tada pritekao njen suprug Dejvid Bekam, koji je u dokumentarcu govorio o tome koliko je bilo teško da ona od njega traži dodatni novac za poslovanje.

"Da nije verovao u mene, danas više ne bih imala kompaniju“, rekla je Viktorija Bekam.

Kompanija je 2017. godine dobila investiciju od 30 miliona funti, nakon što je 30 odsto vlasništva prodato investicionoj kompaniji NEO Investment Partners. Novi investitor je potom pokrenuo restrukturiranje poslovanja.

Od velikih troškova do profitabilnog poslovanja

Restrukturiranje je obuhvatilo i smanjenje nepotrebnih troškova i rasipanja resursa. Bekam je ranije govorila o, kako je opisala, "neverovatnom“ nivou rasipanja u kompaniji.

Među primerima koje je navela bilo je slanje stolica avionom sa jednog kraja sveta na drugi, dok je predsednik kompanije NEO Investment Partners Dejvid Belhasen otkrio da je firma trošila oko 70.000 funti godišnje na biljke za kancelarije.

Belhasen, koji je danas predsednik upravnog odbora Victoria Beckham Holdings, ocenio je da je kompanija, zahvaljujući dva ključna segmenta - modi i lepoti - sve većoj međunarodnoj bazi kupaca i efikasnijem modelu poslovanja, dobro pozicionirana za narednu fazu profitabilnog rasta.

Izvršna direktorka kompanije Sibila Darsikare Lunel navela je da prvi operativni profit predstavlja „prekretnicu“ za Viktoriju Bekam i rezultat višegodišnjeg disciplinovanog poslovanja i strateških ulaganja.

Posebno je značajno, dodala je, što je rezultat ostvaren u periodu izazova za luksuzni sektor i šire makroekonomsko okruženje.