Modni kreator Stefano Gabana (Gabbana) podneo je ostavku na mesto predsednika modne kuće "Dolče i Gabana" (Dolce&Gabbana) koju je osnovao sa Domenikom Dolčeom, saopštila je kompanija.
InfoBiz
Potres u svetu modne industrije: Stefano Gabana napustio mesto predsednika kompanije Dolče i Gabana
Slušaj vest
Gabanova ostavka je stupila na snagu 1. januara, a kompanija je taj potez nazvala "prirodnom evolucijom svoje organizacione strukture i upravljanja".
Gabana, 63-godišnji dizajner, nastaviće da obavlja svoju kreativnu ulogu u kompaniji, navodi se u saopštenju.
Foto: Profimedia
Suosnivači Dolče i Gabana prvi put su predstavili svoj rad u Milanu 1985. godine, a njihova moda se fokusira na sicilijansko umetničko majstorstvo. Brend je postao svetski popularan 1990-ih godina zahvaljujući ženskim crnim haljinama i korišćenju različitih providnih i mrežastih materijala za mušku odeću, kao i cvetnih i voćnih dezena.
Tokom godina, modna kuća je počela da proizvodi i parfeme, kućne potrepštine i satove.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši