Slušaj vest

Gabanova ostavka je stupila na snagu 1. januara, a kompanija je taj potez nazvala "prirodnom evolucijom svoje organizacione strukture i upravljanja".

Gabana, 63-godišnji dizajner, nastaviće da obavlja svoju kreativnu ulogu u kompaniji, navodi se u saopštenju.

Foto: Profimedia

Suosnivači Dolče i Gabana prvi put su predstavili svoj rad u Milanu 1985. godine, a njihova moda se fokusira na sicilijansko umetničko majstorstvo. Brend je postao svetski popularan 1990-ih godina zahvaljujući ženskim crnim haljinama i korišćenju različitih providnih i mrežastih materijala za mušku odeću, kao i cvetnih i voćnih dezena.

Tokom godina, modna kuća je počela da proizvodi i parfeme, kućne potrepštine i satove.