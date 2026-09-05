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Poznati proizvođači mašina za sudove upozoravaju da nepravilno punjenje može da blokira prskalice, poklopac deterdženta i protok vode, pa rezultat nije samo prljavo posuđe već i veće opterećenje uređaja i potencijalno skuplji kvarovi.

Nije problem što je mašina puna

Da odmah razbijemo jednu zabludu – puna mašina nije isto što i pretrpana mašina. Ideja je da se iskoristi kapacitet uređaja, ali tako da između tanjira, šerpi, čaša i ostalog posuđa ostane dovoljno prostora da voda može da cirkuliše. Posuđe ne sme da sprečava okretanje prskalica, a uz to, posebno se savetuje da se predmeti ne slažu jedni preko drugih jer tako mlaznice ne mogu pravilno da operu sve površine.

Problem nastaje kada logika „kad već radi, neka opere sve“ ode predaleko. Tanjiri se naslone jedan na drugi, velika šerpa zakloni pola donje korpe, daska blokira gornju prskalicu, a onda se mašina uključi i očekuje se čudo. Umesto toga, voda ne stiže gde treba, deterdžent možda ne bude pravilno raspoređen, a deo posuđa izađe praktično isti onakav kakav je ušao.

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Prskalica mora slobodno da se okreće

Jedna od najvažnijih stvari koju treba proveriti pre nego što pritisnete dugme jeste da li se prskalice slobodno okreću. One su ključne za pranje jer kroz svoje otvore izbacuju vodu pod pritiskom, a ako ih blokira veliki tanjir, šerpa ili neki drugi predmet, mlaz vode ne može da pokrije unutrašnjost mašine kako je predviđeno.

Ako ste ikada otvorili mašinu posle programa i shvatili da je jedan tanjir savršeno čist, dok je drugi ostao sa komadićima hrane, vrlo je moguće da problem nije u tableti ili samoj mašini, već upravo u rasporedu posuđa. Kod pretrpanog uređaja voda jednostavno nema dovoljno prostora da dođe do svih površina, pa mašina odradi svoj ciklus, potroši vodu i struju, a rezultat bude daleko od idealnog.

Velika šerpa može da napravi haos

Poseban problem predstavljaju veliki predmeti. Šerpe, tiganji, velike činije i daske mogu da zaklone prskalice ili spreče otvaranje pregrade sa deterdžentom, te proizvođači u svojim vodičima upravo upozoravaju da veliki predmeti ne treba da sprečavaju otvaranje dozatora deterdženta.

Zato je mnogo pametnije jednu ogromnu šerpu postaviti pod odgovarajućim uglom nego je na silu ugurati preko nekoliko tanjira. I ovde važi jednostavno pravilo: ako zbog jednog predmeta morate da „nabijete“ ostalo posuđe, verovatno ste preterali. Bolje je napraviti još jedan ciklus nego rizikovati loše pranje i nepotrebno maltretirati uređaj.

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Mašina može da radi, ali posao nije urađen

Kod pretrpavanja postoji još jedna zamka – mašina će često normalno završiti program, pa vlasnik može da pomisli da je sve u redu. Međutim, ako voda ne dopire do pojedinih površina ili je prskalica tokom ciklusa blokirana, posuđe može ostati masno, prljavo ili sa ostacima deterdženta. Tako nepravilno punjenje može blokirati prskalice i biti razlog zbog kog gornja korpa ili pojedini predmeti nisu dobro oprani.

Tu se onda često ulazi u začarani krug: ponovo se uključuje program, dodaje se još deterdženta, posuđe se ponovo pere, a troše se dodatna voda, električna energija i vreme. Sa ekonomične strane gledano, to je klasičan primer kako pokušaj da se uštedi jedan ciklus može na kraju napraviti veći trošak.

Filter i prskalice traže malo pažnje

Nije samo raspored sudova važan. Filter i prskalice takođe moraju da budu čisti, jer se u njima mogu nakupljati ostaci hrane, kamenac i druge nečistoće. Proizvođači zato preporučuju redovno čišćenje prskalica i uklanjanje naslaga iz njihovih otvora, dok njihovi priručnici navode da kamenac i ostaci hrane mogu začepiti mlaznice.

Ako primetite da mašina sve češće ostavlja prljave tanjire, pre nego što pozovete servis i pripremite novac za popravku, vredi proveriti nekoliko osnovnih stvari: da li se prskalice okreću, da li su otvori zapušeni i da li je filter čist. Proizvođači upravo takve provere navode među osnovnim koracima kada mašina ne pere kako treba.

Koje sudove ne treba prati u mašini za pranje posuđa Foto: Scott Ramsey / Alamy / Profimedia

Na kraju, možda je najjednostavniji savet i najkorisniji: nemojte da jurite da svaki put ubacite apsolutno sve što se nalazi u sudoperi. Posuđe rasporedite tako da se ne preklapa, velike komade postavite tako da ne blokiraju prskalice, a pre startovanja rukom proverite da li se prskalica slobodno okreće jer upravo to preporučuju i proizvođači.

I još jedna stvar koju je važno da zapamtite: ne morate da ribate svaki tanjir pod slavinom pre nego što ga stavite u mašinu. Poizvođači savetuju da se posuđe ne mora prethodno prati, već da se uklone samo ostaci hrane i tvrdi predmeti poput kostiju ili čačkalica.