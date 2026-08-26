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Za njih će, prema najavi ministra finansija Siniše Malog, biti otvoreni namenski računi u Poštanskoj štedionici, na koje će novac biti uplaćen.

Kako je Mali naveo, građani koji nemaju pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda, već im se novac isplaćuje iz budžeta, treba da se od 7. septembra prijave preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs. Za prijavu je potrebna važeća lična karta.

Za one koji nemaju otvoren račun u bilo kojoj banci, upravo će namenski račun u Poštanskoj štedionici biti mesto na kojem će ih čekati 6.000 dinara. Novac sa tog računa moći će da se podigne u narednih godinu dana, ukoliko je pomoć isplaćena iz budžeta.

S druge strane, građani koji imaju pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda neće imati vremensko ograničenje za podizanje novca. Isplata 6.000 dinara predviđena je za period od 22. do 25. septembra. Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći ne moraju da se prijavljuju, jer će im novac biti isplaćen automatski.

Važno je i da građani od 7. septembra mogu preko portala Uprave za trezor da provere da li su upisani u Akcionarski fond i tako saznaju po kom osnovu će im novac biti isplaćen.