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Dok inflacija širom sveta sve više nagriza kućne budžete, jedna azijska zemlja sve se češće spominje kao utočište za one koji žele kvalitetan život bez astronomskih troškova, piše Slobodna Dalmacija.

Dok cene stanova, hrane i režija u Evropi i Velikoj Britaniji nastavljaju da rastu, mnogi maštaju o preseljenju na mesto gde se s manje novca može živeti znatno udobnije. Upravo to učinila je Britanka Kejsi, koja je pre godinu dana odlučila da napusti domovinu i započne novi život u Vijetnamu. Kaže da ju je privukla kombinacija toplije klime, opuštenijeg načina života i neverovatno pristupačnih cena.

U viralnom TikTok videu otkrila je kako se u Vijetnamu može sasvim pristojno živeti sa oko 300 funti mesečno, odnosno približno 350 evra. Taj iznos u Velikoj Britaniji često nije dovoljan ni za pokrivanje osnovnih mesečnih troškova, zbog čega je njena priča izazvala veliko interesovanje među korisnicima društvenih mreža.

Kejsi danas živi u Da Nangu, popularnom primorskom gradu poznatom po dugim peščanim plažama i opuštenoj atmosferi. Zajedno s dečkom iznajmila je moderan stan s bazenom za 490 funti mesečno, što znači da svatko od njih plaća oko 245 funti. Ipak, tvrdi da se u istom delu grada može pronaći smještaj već od 150 funti mesečno.

"Ovo je raj", poručila je pokazujući pogled sa svog balkona.

Veliko iznenađenje mnogima su i cene hrane. Kejsi tvrdi da se tradicionalni vijetnamski obrok može pojesti za samo jednu funtu. Za taj iznos moguće je naručiti činija domaće supe ili popularni lokalni sendvič, dok zapadnjačka hrana košta oko četiri funte.

Za svega nekoliko evra moguće je kupiti i više čaša lokalnog piva, sveži kokos ili nekoliko porcija brze hrane.

Njeni nedeljni troškovi dodatno pokazuju koliko je život tamo jeftiniji nego u Evropi. Za prevoz, uglavnom koristeći aplikaciju "Grab", troši 20-ak funti nedeljno. Na slobodne aktivnosti, poput badmintona i izleta, izdvaja još oko 30 funti, a redovno sebi priušti i spa tretmane.

Kejsi danas živi isključivo od sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama, a njena priča postala je primer sve popularnijeg digitalnog nomadstva u jugoistočnoj Aziji.