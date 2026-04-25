Čuveni nemački proizvođač čokolade Ritter Sport planira da ukine radna mesta prvi put u svojoj istoriji dugoj 110 godina. Kompanija je saopštila da je bila primorana na ovaj potez zbog loših poslovnih rezultata iz prošle godine.

- Ova mera će pogoditi sedište kompanije u Štutgartu - rekao je portparol za nemačku novinsku agenciju (dpa). Poslovanje je pogođeno rastućim cenama sirovina, posebno kakaa, energije i ambalaže. Iz kompanije navode i da su potrošači oprezniji u potrošnji.

Ritter Sport, poznat po svojoj četvrtastoj ambalaži za čokoladu koja se otvara preklapanjem po sredini, zapošljava oko 1.900 ljudi u svojim fabrikama u Nemačkoj i širom sveta. Kompanija je prošle godine najavila plan restrukturiranja troškova.

U sedištu u Valdenbuhu, blizu Štutgarta, zaposleno je oko 1.000 ljudi, uključujući nešto više od 600 administrativnih radnika.

Ritter sada planira da ukine oko 70 administrativnih radnih mesta, prenosi dpa.

Iako je prošle godine povećala prodaju, kompanija je ostala u minusu, sa dobiti znatno ispod očekivanja. Gubitak je pripisan visokim cenama sirovina.

Rast troškova

Ritter je povećao prihod za 17,7 odsto u 2025. godini, na 712 miliona evra, u odnosu na 605 miliona godinu ranije.

Međutim, rast prihoda nije bio dovoljan da nadoknadi „ogroman rast troškova“ u celom lancu vrednosti, ranije je navedeno u poslovnom izveštaju kompanije.

Kompanija je ostvarila rast prihoda zahvaljujući povećanju cena svojih proizvoda, dok je prodaja zapravo pala.

Kakao je poslednjih godina značajno poskupeo zbog loših prinosa u zapadnoj Africi. Na proizvodnju su uticali biljni štetnici i nepovoljni vremenski uslovi, a proizvođači su povećane troškove preneli na potrošače.

Cena čokolade u Nemačkoj bila je u proseku 70 odsto viša nego 2020. godine.