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Krediti više nisu rezervisani samo za zaposlene, pa sve veći broj penzionera koristi mogućnost da pozajmi novac za renoviranje, kupovinu tehnike, pomoć deci i unucima ili jednostavno pokrivanje većih troškova.

Penzionerima su posebno namenjeni gotovinski dinarski krediti, a uslovi se razlikuju od banke do banke, pre svega zbog godina korisnika, visine penzije i procene kreditne sposobnosti. Narodna banka Srbije navodi da starost i niža primanja predstavljaju veći rizik za banke, zbog čega se za ovu grupu građana često nude posebno prilagođeni proizvodi.

Kamate su danas niže nego ranije

Dobra vest za građane je da su kamate na gotovinske kredite u međuvremenu značajno pale. Prema poslednjim dostupnim podacima NBS za april 2026. godine, prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske gotovinske kredite stanovništvu iznosila je 8,3 odsto, što je oko jedan procentni poen manje nego u avgustu 2025. godine.

Za penzionere, međutim, nije dovoljno pogledati samo opštu prosečnu kamatu. NBS je još prošle godine uvela mere kojima je predviđena posebna ponuda gotovinskih kredita za penzionere do 1.000.000 dinara, uz uključeno životno osiguranje, a očekivanje je da nominalna kamata bude tri procentna poena niža od prosečne kamate po kojoj je konkretna banka odobravala takve kredite, uz donju granicu od 10,5 odsto. Ti proizvodi trebalo bi da budu dostupni najmanje 12 meseci, uz očekivanje da se ne naplaćuje naknada za obradu zahteva.

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Koliko penzioner vraća ako uzme 500.000 dinara?

Da bismo videli šta to znači u praksi, uzeli smo npr. 500.000 dinara i računali ratu uz nominalnu kamatu od 10,5 odsto, bez dodatnih troškova i osiguranja. Na rok od tri godine rata bi bila približno 16.250 dinara, pa bi za 36 meseci ukupno bilo vraćeno oko 585.000 dinara. Ako se isti iznos razvuče na pet godina, rata pada na oko 10.750 dinara, ali ukupno vraćen novac raste na približno 645.000 dinara, odnosno kamata bi iznosila oko 145.000 dinara.

Ako bi se, samo radi poređenja, 500.000 dinara obračunalo po kamatnoj stopi od 8,3 odsto, koliko je iznosila prosečna kamata na novoodobrene gotovinske kredite stanovništvu u aprilu, rata na pet godina bila bi oko 10.210 dinara, a ukupno bi se vratilo približno 612.600 dinara.

Upravo zato nije dovoljno da građanin pita samo „kolika je kamata“, već mora da pogleda kompletnu cenu kredita i posebno efektivnu kamatnu stopu.

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Koliko godina sme da ima penzioner?

Ovo je jedna od najvažnijih stavki. NBS navodi da su banke tradicionalno ograničavale otplatu kredita tako da korisnik ne pređe 75 godina života do kraja otplate, mada neke omogućavaju zaduživanje i posle 75. godine uz dodatno obezbeđenje, poput hipoteke na nekretnini. Zato penzioner od 68 godina i onaj od 78 godina ne moraju imati iste mogućnosti čak i kada imaju istu penziju.

Rok otplate takođe zavisi od godina korisnika, iznosa kredita i drugih uslova. Prema informacijama NBS, rok za penzionere može biti od tri do 96 meseci, ali to ne znači da će svaki penzioner moći da dobije kredit na osam godina jer starost korisnika i pravila konkretne banke mogu taj rok značajno skratiti. U praksi je zato za starijeg korisnika često važnije koliko godina ima na dan poslednje rate nego samo koliki iznos želi da pozajmi.

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Šta banka gleda pre nego što odobri kredit?

Najvažnija stvar je kreditna sposobnost. Banka gleda visinu i redovnost penzije, postojeća zaduženja i sposobnost korisnika da uredno plaća novu ratu, a može tražiti i dodatno obezbeđenje. Kod penzionera se često pojavljuje i životno osiguranje kao sredstvo obezbeđenja, pri čemu NBS navodi da se ono može plaćati jednokratno ili kroz rate, dok u nekim ponudama trošak premije može snositi banka.

Zato penzioner koji planira da uzme 500.000 dinara ne bi trebalo da gleda samo reklamu sa malom mesečnom ratom. Niska rata često znači duži rok, a duži rok gotovo uvek znači da će na kraju biti plaćeno više kamate.

Stambeni kredit Foto: Shuttershtock

Životno osiguranje kao jedna od najvažnijih stavki

Kod kredita sa životnim osiguranjem, polisa predstavlja dodatno obezbeđenje kredita i posebno je važna kod starijih korisnika. Ako penzioner premine dok još otplaćuje kredit, a kredit je pokriven polisom koja obuhvata smrtni slučaj, osiguravajuća kuća prema uslovima polise može banci da isplati preostali dug. Na taj način porodica može biti zaštićena od toga da rate kredita padnu na teret naslednika.

Narodna banka Srbije navodi da je upravo zaštita naslednika od nepredviđenih troškova jedan od razloga zbog kojih se ovakvo osiguranje često koristi uz kredite za penzionere.

Ipak, važno je da se ne misli da svaka polisa automatski znači da je ceo kredit pokriven. Premija osiguranja može biti plaćena odjednom ili kroz mesečne rate, a u pojedinim ponudama osiguranje nije obavezno, već može doneti povoljniju kamatnu stopu. Zato NBS savetuje da se pre potpisivanja pažljivo pročitaju opšti i posebni uslovi osiguranja, kao i da se proveri šta se tačno dešava u slučaju smrti korisnika i koliki su svi troškovi polise.