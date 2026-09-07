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Hrvatska obala i dalje privlači veliki broj turista, ali cene koje ih dočekaju na moru sve češće postaju tema rasprava. Jedan turista koji je nedavno boravio na Braču požalio se na Redditu na, kako smatra, loš odnos cene i onoga što je za svoj novac dobio. Svoje iskustvo je opisao pitajući druge korisnike koliko su zadovoljni odnosom plaćenog i dobijenog tokom letovanja na hrvatskoj obali.

Kako ne bi ceo odmor proveo na jednom mestu, odlučio je da uplati izlet koji je uključivao obilazak četiri do pet ostrva i posetu Modroj špilji. Međutim, većina izleta, tvrdi, nije ispunila njegova očekivanja. Izlet je uključivao vožnju do nekoliko lokacija na ostrvima, gde su imali oko sat vremena za razgledanje. On smatra da je to premalo vremena jer se za tih 60 minuta, ako čovek želi da sedne, nešto pojede ili popije i ode do toaleta, zapravo ne stigne uraditi gotovo ništa drugo.

Razočaran Modrom špiljom

"Poseta Modroj špilji se dodatno naplaćuje 24 evra i uključuje ulazak u Modru špilju, pećinu veličine 2×2 metra. Neverovatno od čega su napravili atrakciju“, napisao je.

Zelena špilja takođe je bila predviđena planom izleta, ali se i njen obilazak dodatno naplaćivao. Na kraju u nju nisu ni otišli jer im je vodič, kako navodi, rekao da je to bacanje novca.

Izlet je uključivao i kupanje na dve plaže koje turist nije doživeo kao nešto posebno, a posebno mu je u sećanju ostala vožnja brodom nazad ka početnoj tački.

"Kupanje na dve plaže koje su iste kao i sve druge plaže i na kraju vožnja do početne tačke u čamcu koji se trese i poskakuje nad talasima. Ovo je zapravo bio najbolji deo, malo adrenalina i uzbuđenja“, napisao je.

Za ceo izlet platio je između 110 i 120 evra po osobi.

Ni restorani ga nisu oduševili

Još veće razočaranje doživeo je u restoranima. Kako bi tokom odmora probao nešto više od pice i ćevapa, nekoliko puta je otišao u skuplje restorane i naručivao plodove mora, hobotnicu i druga jela. Međutim, tvrdi da nijednom nije bio zadovoljan jelom, iako je svaki obrok koštao više od 70 evra.

Kao primer je naveo hobotnicu ispod sača.

"Hobotnica ispod sača, gde sam dobio tri kraka i gomilu povrća? Jelo se komotno može zvati povrće i hobotnica“, napisao je.

Drugi put je naručio jastoga, ali ni to iskustvo nije opravdalo cenu.

"Jastozi koje, kada očistiš, dobiješ 80 odsto otpada i moraš da se zezaš s njima da bi uopšte došao do mesa“, požalio se.

U jednom trenutku, kako kaže, čak se šalio na račun Amerikanaca u restoranu koji su jeli burgere ili slična jednostavnija jela, smatrajući da su zapravo prošli bolje od njega. Računi su mu, navodi, redovno bili veći od 100 evra, a prilikom svakog plaćanja dobio je i mogućnost da ostavi napojnicu.

"Uopšteno sam razočaran morem i odnosom dobijenog i plaćenog. Kakvo je vaše iskustvo?“, zaključio je svoju objavu.

"Priroda je 1000/10, ali cene su čist bezobrazluk"



Deo komentatora ispod objave složio se da su cene na hrvatskoj obali poslednjih godina otišle previsoko. Jedna korisnica napisala je da je tokom desetodnevnog odmora gotovo u potpunosti izbegavala restorane.

„Priroda doslovno 1000/10, Konzum/Lidl/šta god 10/10 – za 10 dana smo jednom išli u restoran i nekoliko puta kupili gotovu hranu i to je to. Imam para, ali, brate, ne dam. To je postao čisti bezobrazluk sa cenama“, napisala je.

Drugi komentator ponudio je perspektivu onih koji na obali žive tokom cele godine.

"Sad zamisli kako je nama koji živimo ovde celu godinu s tim cenama.“

U raspravi se pojavila i tvrdnja da visoke cene zasad očigledno ne odvraćaju dovoljan broj gostiju, jer su apartmani i dalje puni, dok kafići i restorani nastavljaju dobro da posluju.

"Cene su otišle previše gore, a gosti i dalje dolaze, apartmani su i dalje puni, a kafići i restorani i dalje dobro rade“, napisao je jedan korisnik.

Zaključak drugog komentatora bio je prilično jednostavan: