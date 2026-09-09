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Zaposlene udovice koje su ispunile uslove za porodičnu penziju mogu da ostvare to pravo, ali se njena isplata obustavlja dok su u osiguranju. Fond PIO objašnjava šta se dešava u slučaju kada je supruga zaposlena u trenutku smrti bračnog druga.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, udovica stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršila 53 godine života.

Ukoliko u trenutku smrti supruga nije imala 53 godine, ali je imala najmanje 45 godina, pravo na porodičnu penziju može da ostvari kada navrši 53 godine.

Važno je, međutim, napraviti razliku između ostvarivanja prava i isplate porodične penzije.

Prestanak osiguranja nije uslov za samo ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Međutim, da bi penzija počela da se isplaćuje, korisnik mora da prestane da bude u osiguranju.

To praktično znači da žena koja je zaposlena može da ostvari pravo na porodičnu penziju ukoliko ispunjava zakonske uslove, ali ne može istovremeno da prima zaradu po osnovu zaposlenja i porodičnu penziju. Isplata penzije počinje nakon prestanka zaposlenja, odnosno osiguranja.

Postoje i određeni izuzeci kada je reč o radnom angažovanju korisnika porodične penzije. Korisnici mogu da budu angažovani po osnovu ugovora o delu ili autorskog ugovora, a isplata penzije se ne obustavlja ukoliko ostvareni iznos naknade po ugovoru o delu ne prelazi propisani neoporezivi iznos mesečne naknade.

Dakle, zaposlenost sama po sebi ne znači da udovica zauvek gubi mogućnost ostvarivanja porodične penzije. Ukoliko ispuni zakonske uslove, pravo može biti priznato, dok će isplata početi kada prestane osiguranje.