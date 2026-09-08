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WMG fondacija bila je partner CEBAC European Leadership Cocktaila, događaja koji je u Beogradu okupio predstavnike bilateralnih privrednih komora i poslovnih asocijacija, diplomatskog kora, biznisa i druge visoke zvanice.

Događaj, koji tradicionalno predstavlja mesto susreta i povezivanja evropske poslovne i diplomatske zajednice u Srbiji, ove godine obeležila je i svečana primopredaja jednogodišnjeg predsedavanja CEBAC-om – Savetom evropskih poslovnih udruženja i privrednih komora u Srbiji. Predsedavanje je od udruženja Confindustria Srbija preuzela Nemačko-srpska privredna komora.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Ovaj poseban događaj je bio prilika I da WMG fondacija predstavi nove projekte, te su koktelu prisustvovale Ana Aleksić, predsednica Upravnog odbora WMG fondacije, i Irena Petrović, direktorka WMG fondacije, koja se obratila učesnicima i predstavila projekte kroz koje Fondacija doprinosi temama od značaja za Srbiju i region. U svom obraćanju, Petrović je posebno istakla opredeljenje WMG fondacije da kroz svoje inicijative doprinese evropskom putu Srbije i regiona, kao i boljem razumevanju tog procesa.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

„Smatramo da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i zato kroz različite projekte nastojimo da doprinesemo napretku naše zemlje i regiona na putu evropskih integracija. Važno nam je da taj proces bude razumljiviji, dostupniji i bliži građanima, ali i da kroz konkretne inicijative otvorimo prostor za kvalitetniji i informisaniji dijalog o tome gde se danas nalazi Srbija i šta su naredni koraci“, poručila je Petrović.

Petrović je najavila i novi projekat WMG fondacije posvećen napretku Srbije uevrointegracijama, koji će premijerno biti predstavljen na konferenciji BELTALKS: Belgrade Economic Talks, u organizaciji GLOBSEC-a.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Novi projekat nastavak je aktivnosti WMG fondacije usmerenih na približavanje procesa evropskih integracija građanima i podsticanje dijaloga o evropskom putu Srbije. Više detalja o projektu biće predstavljeno tokom njegovog zvaničnog predstavljanja na BELTALKS-u.

Partnerstvo sa CEBAC-om deo je šireg opredeljenja WMG fondacije da bude aktivan partner inicijativama koje povezuju poslovnu, institucionalnu i diplomatsku zajednicu u Srbiji i doprinose jačanju dijaloga o evropskoj budućnosti zemlje.