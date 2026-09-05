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Pravo na porodičnu penziju može da bude priznato i osobi koja je zaposlena, ali joj novac neće biti isplaćivan sve dok je u radnom odnosu, objasnio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

PIO Fondu se obratila zaposlena žena od 55 godina, čiji je suprug preminuo, sa pitanjem da li će ikada moći da ostvari pravo na porodičnu penziju. Kako su objasnili iz Fonda, udova stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti supružnika navršila 53 godine. Ako u tom trenutku još nije imala 53, ali jeste najmanje 45 godina, pravo može ostvariti kada napuni 53 godine.

U konkretnom slučaju starosni uslov je ispunjen, jer žena ima 55 godina.

Zaposlenje ne ukida pravo, ali odlaže isplatu

Najvažnija razlika odnosi se na priznavanje prava i isplatu novca.

Radni odnos nije prepreka da osobi bude priznato pravo na porodičnu penziju. Međutim, dok je korisnik zaposlen, isplata penzije neće početi.

To znači da će žena iz ovog primera moći da prima porodičnu penziju tek kada joj prestane zaposlenje, odnosno svojstvo osiguranika.

Da li korisnik porodične penzije može da radi honorarno?

Drugačija pravila važe za korisnike koji rade po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru.

Oni mogu da nastave da primaju porodičnu penziju ako je njihova ugovorena mesečna naknada niža od najniže osnovice osiguranja zaposlenih koja važi u trenutku uplate doprinosa.

Ako je naknada viša, isplata porodične penzije obustavlja se za period za koji je korisniku utvrđen staž osiguranja.

Dakle, zaposlena osoba može da ostvari pravo na porodičnu penziju, ali ne može da prima taj novac dok traje njen radni odnos.