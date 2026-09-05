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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska lokacije na kojoj će biti izgrađena nova zgrada Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, da su na projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko dve i po godine.

Cena ovog objekta je oko 10 milijardi dinara.

"Da prevedemo za ljude, to je 100 miliona evra, sa opremanjem. Vi u Nišu to ne biste mogli još jedno 100 godina da izgradite", rekao je predsednik i dodao da će između 70 i 80 miliona evra biti izdvojeno za građevinske radove na izgradnji novog porodilišta.

Kako je naveo, projekat predviđa objekat površine oko 15.000 kvadratnih metara, kao i 405 parking mesta.

U projekat se ulaže do 80 miliona evra

Vučić je istakao da je važno da u realizaciji projekta učestvuju domaće arhitekte i građevinske kompanije.

"Važno mi je da uzmemo naše arhitekte. Dobro je što će između 70 i 80 miliona evra, koliko će biti izdvojeno za građevinske radove, otići našim kompanijama. Deo tog novca ćemo kroz poreze vratiti u budžet Srbije", rekao je Vučić.

Tokom razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija navedeno je da je projekat radila domaća firma iz Novog Sada i Beograda.

Foto: Nemanja Nikolić

Vučić o izgradnji Kliničkog centra u Nišu

Predsednik Srbije podsetio je i na izgradnju Kliničkog centra u Nišu, navodeći da se ta lokacija značajno promenila u prethodnim godinama.

"Kada sam prvi put došao u Niš, ovde je bila livada. Pogledajte sada kako izgleda ovaj moderan Klinički centar. Napravili smo ga za četiri godine", rekao je predsednik Vučić.



Novo porodilište za jug Srbije

Novo porodilište trebalo bi da unapredi uslove lečenja i boravka trudnica, porodilja i novorođenčadi iz Niša i drugih gradova i opština na jugu Srbije.