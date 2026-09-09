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Dok Novi Sad i dalje ubedljivo prednjači po ceni kvadrata, neki manji vojvođanski gradovi beleže daleko brži međugodišnji rast.

Prema podacima za prvih šest meseci 2026. godine, prosečna cena stana u Novom Sadu dostigla je 2.359 evra po kvadratnom metru, dok je medijana 2.356 evra. To je 10,16 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Novi Sad je tako i dalje daleko ispred ostalih vojvođanskih gradova po ceni stanova. Zanimljivo je da je u Novom Sadu starogradnja u prvoj polovini godine bila nešto skuplja od novogradnje. Prosečan kvadrat postojećeg stana koštao je 2.432 evra, uz međugodišnji rast od čak 13,33 odsto. Kod novogradnje prosečna cena iznosila je 2.270 evra po kvadratu, što je 6,27 odsto više nego u prvoj polovini 2025. godine.

Medijana cene kod starogradnje bila je 2.436 evra, a kod novogradnje 2.255 evra po kvadratnom metru. Ovi podaci pokazuju da je potražnja za postojećim stanovima u Novom Sadu i dalje veoma snažna, uprkos visokim cenama.

Vršac rekorder po skoku cene kvadrata

Ako se, međutim, gleda stopa rasta, Novi Sad nije na prvom mestu.

Najveći skok cena među vojvođanskim gradovima zabeležen je u Vršcu, gde je prosečna cena stana dostigla 1.229 evra po kvadratnom metru, što je čak 29,39 odsto više nego godinu dana ranije.

Posebno je veliki rast kod novogradnje. Prosečan kvadrat novog stana u Vršcu koštao je 1.360 evra, što je čak 38,99 odsto više nego u prvoj polovini 2025. godine. Starogradnja je takođe značajno poskupela – na prosečnih 1.157 evra po kvadratu, uz rast od 23,38 odsto. Među gradovima Vojvodine sa višim cenama izdvaja se i Pančevo, gde je prosečan kvadrat koštao 1.574 evra, što je 16,89 odsto više nego godinu dana ranije. Starogradnja je prosečno dostizala 1.518 evra, a novogradnja 1.619 evra po kvadratnom metru.

U Kikindi kvadrat ispod 1.000 evra

Na drugom kraju cenovne lestvice nalazi se Kikinda.

Prosečna cena stana u ovom gradu iznosila je 957 evra po kvadratnom metru, što je 12,88 odsto više nego u prvoj polovini 2025. godine. Starogradnja je u proseku koštala 977 evra po kvadratu.

Podaci za novogradnju imaju mali broj transakcija – samo šest – pa ih treba posmatrati sa oprezom.

U Zrenjaninu je, u prvom polugodištu, prosečna cena bila 1.277 evra po kvadratu, uz međugodišnji rast od 16,17 odsto. Starogradnja je koštala prosečno 1.202 evra, a novogradnja 1.432 evra po kvadratu.

U Subotici je prosečna cena stana u prvoj polovini godine iznosila 1.363 evra po kvadratu, što je 11,68 odsto više nego godinu dana ranije. Starogradnja je dostizala prosečnih 1.273 evra, a novogradnja 1.461 evro po kvadratu.

U Somboru je prosečan kvadrat koštao 1.073 evra, uz rast od 9,03 odsto. Postojeći stanovi prodavani su prosečno za 964 evra po kvadratu, dok je novogradnja dostigla 1.231 evro.

Prosečna cena starogradnje iznosila je 1.192 evra, dok je novogradnja bila znatno skuplja – 1.607 evra po kvadratu.

To je jedan od najumerenijih rasta cena među vojvođanskim gradovima obuhvaćenim statistikom.