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Kako izgleda kada deca na jedan dan postanu preduzetnici? Od osmišljavanja proizvoda i imena brenda, preko formiranja cene i predstavljanja ideje, do razgovora sa kupcima - sve to očekuje učenike osnovnih škola na novoj edukativnoj manifestaciji Biz klinci, koja će biti održana 10. i 11. oktobra od 10 do 14 sati u Beogradu na vodi, na novom delu Sava Promenade, između Gazele i Sajma.

Manifestacija je namenjena deci uzrasta od 9 do 14 godina, koja će kroz rad u timovima imati priliku da osmisle sopstveni proizvod i predstave ga posetiocima na svom štandu. Cilj je da se učenici kroz praktično iskustvo upoznaju sa osnovama preduzetništva i istovremeno razvijaju kreativnost, inicijativu, komunikaciju, odgovornost i timski rad.

Prijave na bizklinci.rs

Svaki od tri najbolja tima osvojiće nagradu u vrednosti od 100.000 dinara. Pobednike će odabrati stručni žiri na osnovu originalnosti i kreativnosti ideje, kvaliteta i izvodljivosti proizvoda, načina prezentacije i komunikacije sa kupcima, kao i timskog rada. Pored glavnih nagrada, svaki prijavljeni tim dobiće vaučer vredan 10.000 dinara. Prijave za učešće otvorene su i trajaće do 25. septembra, a školski timovi mogu se prijaviti na sajtu bizklinci.rs.

Tokom manifestacije, prodaja na štandovima odvijaće se putem festivalskih tokena. Posetioci će tokene kupovati na centralnom info-pultu i njima kupovati izložene proizvode ili ih koristiti kao neku vrstu nagrade za timove koji su na njih ostavili najbolji utisak. Na kraju manifestacije, prikupljeni tokeni konvertovaće se u vrednost koja se realizuje putem Galerija poklon kartice.

Paralelno sa prodajom na štandovima, tokom manifestacije će se održavati i zabavni program, edukativne radionice, a biće prisutan i gost iznenađenja.

Od ideje do proizvoda i kupca

Biz klinci donose priliku da deca preduzetništvo upoznaju kroz iskustvo koje je istovremeno edukativno, kreativno i zabavno - od prve ideje i izrade proizvoda, do njegovog predstavljanja i prvog kontakta sa kupcem. Ponuda može obuhvatiti različite kreativne proizvode počev od ručno rađenog nakita, dekorativnih i umetničkih predmeta i proizvoda od tekstila, papira, gline ili drveta, do edukativnih igara ili aplikacija.

Na ovaj način učenici dobijaju priliku da svoje ideje ne zadrže samo na papiru, već da ih pretvore u konkretan proizvod i iskuse kako izgleda kada se za njihovu ideju zainteresuje pravi kupac. Manifestacija će okupiti najmlađe učesnike, njihove porodice i posetioce, stvarajući prostor u kojem se učenje nastavlja i van učionice.