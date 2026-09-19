MOŽE DA VAS KOŠTA I SERVIS, A I KAZNA

MOŽE DA VAS KOŠTA I SERVIS, A I KAZNA

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Početak jeseni je dobar trenutak da se proveri nekoliko važnih stvari na vozilu, od akumulatora i pneumatika do rashladne tečnosti, brisača, svetala i kočnica, jer upravo hladnoća, vlaga, kiša i prvi mrazevi umeju da pokažu ono što tokom toplih meseci nismo primećivali.

Auto-moto savez Srbije među stvarima koje treba proveriti posebno navodi akumulator, pneumatike, svetla, brisače, kočnice i temperaturu smrzavanja tečnosti u sistemu za hlađenje.

Akumulator ne voli hladnoću

Ako automobil tokom leta pali bez ikakvog problema, to još ne znači da je akumulator spreman za zimu. Niske temperature smanjuju njegovu sposobnost da isporuči energiju, dok je istovremeno za pokretanje motora po hladnom vremenu potrebno više snage, pa se slab akumulator najčešće „otkrije“ tek kada temperatura ozbiljnije padne.

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja (NHTSA) preporučuje da se pred zimu proveri akumulator i sistem punjenja, posebno ako je baterija već starija ili postoje problemi sa pokretanjem vozila.

Dobra je ideja i da se pogleda stanje priključaka i da se proveri da li akumulator dovoljno dobro drži napon, što može da uradi servis. AMSS navodi da prosečan radni vek akumulatora iznosi oko četiri godine, uz napomenu da ga treba povremeno kontrolisati, dok stanje akumulatora može da se proveri voltmetrom ili drugim odgovarajućim uređajem. Ako auto poslednjih nedelja pali malo sporije nego ranije, to nije nešto što treba ignorisati i nadati se da će „još jednu zimu izgurati“.

akumulator Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Gume nisu samo pitanje zakona

Druga velika stavka su pneumatici. Pre hladnijeg perioda treba pogledati da li imaju dovoljno duboku šaru, da li postoje pukotine ili oštećenja i, naravno, proveriti pritisak. Preporuka je da se pritisak proverava kada su gume hladne i da se koristi vrednost koju je propisao proizvođač automobila, a ne broj koji je odštampan na samoj gumi. Neodgovarajući pritisak može da utiče i na bezbednost i na potrošnju.

U Srbiji je posebno važno znati šta zakon kaže o zimskoj opremi. Prema informacijama AMSS,od 1. novembra do 1. aprila zimski pneumatici su obavezni kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, a tada dubina šare treba da bude najmanje četiri milimetra. Dakle, nema potrebe čekati prvi sneg da biste počeli da razmišljate o gumama: ako su stare, pohabane ili oštećene, jesen je pravi trenutak da se problem reši pre nego što nastupe ozbiljniji zimski uslovi.

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Antifriz nije tu samo da „ne zaledi“

Rashladna tečnost ima važan zadatak tokom cele godine, ali njena zaštita od smrzavanja postaje posebno važna kada temperatura padne ispod nule. NHTSA savetuje da se proveri da li u sistemu ima dovoljno rashladne tečnosti, da li odgovara specifikacijama proizvođača i da li postoje eventualna curenja, dok AMSS takođe upozorava da se nivo rashladne tečnosti proverava tek kada je motor ohlađen.

Važno je proveriti i samu zaštitu od smrzavanja, a ne samo nivo u posudi. Stara ili neodgovarajuća rashladna tečnost može zahtevati zamenu, a AMSS navodi da se rashladna tečnost menja prema preporuci proizvođača i u svojim savetima navodi interval od dve godine kao preporuku. Ako primetite da nivo stalno pada ili ispod automobila ostaju tragovi tečnosti, samo dolivanje nije pravo rešenje, već treba pronaći uzrok curenja.

Brisača se setimo tek kad počne kiša

Brisači su još jedan deo automobila koji mnogi primete tek kada postane kasno. Letnje sunce i visoke temperature mogu da oštete gumene metlice, pa one počnu da preskaču po staklu, ostavljaju tragove ili jednostavno ne očiste vetrobran kako treba. NHTSA zato savetuje da se istrošene metlice zamene pre zimskih uslova, kao i da se proveri da li sistem za pranje stakla radi i ima dovoljno odgovarajuće tečnosti.

Kako da skinete mraz sa šoferšajbne, a da ne izađete iz kola? Foto: Sergei Lykov / Panthermedia / Profimedia

Svetla i kočnice moraju da budu bez greške

Jesen donosi kraće dane, više kiše, maglu i lošiju vidljivost, pa svetla postaju još važnija nego tokom leta. Preporuka je da se proveri rad farova, stop svetala, pokazivača pravca i sva četiri pokazivača, dok AMSS među osnovnim stvarima za proveru u zimskim uslovima navodi i kočioni sistem. Ako automobil vuče u stranu pri kočenju, papučica se ponaša neuobičajeno ili se čuje nešto što ranije nije postojalo, to nije kvar koji treba ostaviti za „kad bude vremena“.

Ne zaboravite ni ono što je unutra

Pred jesen vredi pogledati i filtere, tečnosti i ventilaciju,posebno ako iz klime ili sistema za ventilaciju dolazi neprijatan miris. AMSS navodi da se polen filter preporučuje menjati prema servisnom planu proizvođača i da neprijatan miris iz klima-uređaja može biti znak da je potrebno temeljno čišćenje. Nije loše ni proveriti da li u automobilu imate osnovnu opremu za nepredviđene situacije, poput reflektujućeg prsluka, trougla, prve pomoći i odgovarajuće opreme za put.

Ukratko, najveća greška je čekati da se problem pojavi pa tek onda tražiti majstora. Provera akumulatora, guma, rashladne tečnosti, brisača, svetala i kočnica pre hladnijeg perioda može da spreči neprijatno iznenađenje kada automobil najviše treba da bude pouzdan, a pošto većina ovih provera ne zahteva veliki posao, nekoliko minuta pažnje sada može biti mnogo korisnije nego nerviranje kraj puta u novembru.