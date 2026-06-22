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Alternator je jedan od ključnih delova električnog sistema kod vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Iako nije posebno komplikovana komponenta, njegova uloga je od presudnog značaja za normalno funkcionisanje automobila.

Kao i svaki drugi deo vozila, i alternator je podložan habanju, pa će u određenom trenutku zahtevati popravku ili zamenu. Postoji nekoliko simptoma koji mogu ukazati na kvar, a njihovo blagovremeno prepoznavanje može sprečiti ozbiljnije probleme.

Šta je alternator i čemu služi

Alternator je vrsta električnog generatora koji mehaničku energiju pretvara u naizmeničnu struju. Njegova osnovna funkcija je punjenje akumulatora, ali i napajanje brojnih električnih uređaja u vozilu, poput farova, brisača, električnih podizača stakala i drugih sistema.

Vremenom dolazi do trošenja njegovih unutrašnjih komponenti, što može dovesti do otkazivanja rada. Pre nego što se to dogodi, vozilo uglavnom šalje određene znakove upozorenja.

Upozoravajuća lampica na instrument tabli

Jedan od najčešćih načina na koji automobil signalizira problem jeste paljenje lampice upozorenja na instrument tabli. Kada je reč o alternatoru, najčešće se pojavljuje simbol akumulatora, dok pojedini modeli vozila koriste oznake „ALT“ ili „GEN“.

Lampica se aktivira kada izlazni napon alternatora padne ispod vrednosti koje je proizvođač predvideo. Ukoliko se upozorenje pojavi dok vozilo miruje, a nestane nakon pokretanja motora, to ukazuje da se napon vratio u dozvoljene granice. Ipak, takva situacija može predstavljati prvi znak da alternator ne funkcioniše ispravno i ne bi trebalo da se zanemari.

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Slabiji ili treperavi farovi

Ako je problem prisutan samo na jednom faru, uzrok je najverovatnije pregorela sijalica. Međutim, ukoliko oba fara svetle slabije nego inače ili povremeno trepere, moguće je da ne dobijaju dovoljno električne energije.

Takva pojava se ponekad javlja kada broj obrtaja motora padne prenisko, a zatim nestane kada se obrtaji vrate u normalu. U velikom broju slučajeva uzrok ovakvog ponašanja jeste upravo alternator.

Treba imati u vidu da savremeni automobili često imaju sisteme koji prioritetno raspoređuju električnu energiju najvažnijim potrošačima, pa se ovaj simptom ne mora pojaviti na svakom vozilu.

Akumulator se prazni

Jedna od najneprijatnijih situacija za vozače jeste kada okrenu ključ ili pritisnu dugme za startovanje motora, a automobil ne reaguje.

Najčešći razlog za to jeste istrošen akumulator. Ipak, ukoliko akumulator nije star ili je nedavno zamenjen, problem može biti u alternatoru koji više ne obavlja funkciju punjenja.

Jedan od načina za proveru jeste startovanje vozila pomoću kablova. Nakon pokretanja motora kablovi se uklanjaju. Ako vozilo nastavi normalno da radi, verovatno je problem u akumulatoru. Ukoliko se motor ubrzo ugasi, uzrok je najčešće neispravan alternator.

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Problemi sa elektronikom

Kada alternator ne uspeva da proizvede dovoljnu količinu električne energije, pojedini sistemi u vozilu mogu početi da rade otežano.

Električni podizači stakala mogu postati sporiji nego inače, dok grejanje sedišta može oslabiti ili potpuno prestati da funkcioniše.

Jedan od jednostavnijih načina provere jeste istovremeno korišćenje više električnih uređaja u vozilu. Na primer, uključite radio i spustite prozor. Ako oba sistema ne rade uobičajeno, moguće je da problem potiče od alternatora.

Kliktanje i zveckanje

Neobični zvukovi takođe mogu biti znak da alternator otkazuje, naročito ako se javljaju zajedno sa nekim od prethodno navedenih simptoma.

Ukoliko se iz prostora gde je smešten alternator čuju zvukovi poput kliktanja ili zveckanja, postoji mogućnost da su njegove unutrašnje komponente istrošene i da više ne funkcionišu kako treba.

Ne ignorišite simptome

Nijedan od navedenih znakova ne bi trebalo zanemariti. Ukoliko primetite bilo koji od njih, preporučljivo je da vozilo odvezete u servis kako bi stručnjaci proverili stanje alternatora.

U zavisnosti od stepena oštećenja, alternator može biti repariran ili zamenjen novim. Popravka je uglavnom povoljnije rešenje, ali treba imati na umu da reparirani alternator obično nema isti radni vek kao potpuno nov deo. Takođe, kvalitet postprodajnih kompleta za reparaciju često je niži u odnosu na originalne fabričke komponente.