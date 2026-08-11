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Jeste li se ikada pitali koje ćete tajne otkriti nakon smrti bake, deke ili svojih roditelja? Jedno od finansijski neočekivanih otkrića doživela je porodica čoveka koji je decenijama potajno odvajao novac za penziju, a svoje iskustvo podelila je na Redditu.

- Moj deka je baki ostavio račun u banci sa nekoliko miliona dolara koje je tajno štedio za njihovu penziju tokom 45 godina. Umro je prerano, devedesetih godina. Ona je ceo život mislila da nemaju mnogo novca i nikada nije bila direktno uključena u porodične finansije, jer su imali tradicionalan brak iz pedesetih. Na kraju je uspela da odvede svu proširenu porodicu na nekoliko lepih putovanja, a i dalje deli novac svojoj velikoj porodici od oko 25 unučadi i praunučadi za svaki rođendan i Božić. Ima 94 godine - napisala je bakina unuka..

Nažalost, retki su oni koje bogatstvo iznenadi nakon smrti. Mnogo je više onih koji se pitaju ko je zaista bila osoba sa kojom su proveli život. Tako je jedan čovek tek posle smrti supruge saznao da je ona pre njihovog poznanstva rodila ćerku koju je dala na usvajanje.

Ćerku dala na usvajanje

- Ispostavilo se da je moja supruga imala ćerku koju je mnogo ranije dala na usvajanje, pre nego što smo se upoznali. Njih dve se nikada nisu lično srele, ali su u nekom trenutku uspostavile kontakt pisanjem pisama. Nakon smrti moje supruge, naš sin je uradio DNK test i, na naše iznenađenje, otkrio da ima polusestru.

Na kraju su se povezali, a ona mu je pokazala pismo napisano rukom moje supruge.

- Videti rukopis svoje supruge i shvatiti da je ceo život nosila taj deo svoje prošlosti bilo je neverovatno - napisao je on.

Jedna porodica tek posle dekinog odlaska saznala je da žena zbog koje je ostavio suprugu nije bila njegova jedina ljubavnica.

- Moj deka je bio zanimljiv slučaj. Bio je pilot i znali smo za jednu ljubavnicu jer se razveo od bake da bi se oženio njom. Moj otac, koji je dugi niz godina radio kao barmen na Havajima, na kraju je priznao da je znao i za drugu ljubavnicu koju je deka često dovodio u bar gde je otac radio. Tata je to vešto krio od nas dok deka nije umro - napisao je jedan od članova platforme.

„Tajna se krila u novčaniku“

Poslednja priča pokazala je da tajna ne mora biti ni prevara, ni novac, ni skrivena porodica da bi godinama uticala na ukućane.

- Nije se meni dogodilo, već je moj otac to saznao nakon majčine smrti. O njoj treba reći dve stvari. Prvo, rođena je u Kanadi i kao beba preselila se u SAD. Veći deo života je imala zelenu kartu pre nego što je postala američka državljanka. Drugo, nije mogla da podnese da vidi druge kako se odmaraju ili ništa ne rade. Jednog dana je izgubila zelenu kartu i naterala nas da pretražimo celu kuću tražeći je. Rekla je da je izvadila sve iz novčanika i torbice i da je nema - rekla je i dodala: