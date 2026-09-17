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Svi smo se barem jednom našli u situaciji da nam usred radnog dana ili odmora zazvoni telefon, a sa druge strane žice se nađe ljubazni glas koji nam nudi najnovije usisivače, posteljine, zdravstvene preparate ili nas poziva na "potpuno besplatnu" večeru. Zahvaljujući novom Pravilniku o registru potrošača, ovoj praksi je konačno došao kraj.

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) pustilo u rad Registar "NE ZOVI". Međutim, novi Pravilnik, koji je stupio na snagu 12. septembra, uvodi stroža pravila za trgovce i promotere, ali i daje moć potrošačima mogućnost da sami odluče da li žele da budu kontaktirani u marketinške svrhe. U ovom vodiču objašnjavamo kako sistem funkcioniše, kako da se prijavite i koja su vaša prava.

Šta je Registar "Ne zovi" i kome je namenjen?

Registar "Ne zovi" je jedinstvena baza podataka u kojoj se evidentiraju brojevi telefona onih potrošača koji ne žele da primaju pozive i SMS poruke u okviru telefonske promocije i prodaje. Ovaj registar je namenjen svim korisnicima mobilne i fiksne telefonije u Srbiji.

Ukoliko vas stalni pozivi trgovaca uznemiravaju i troše vaše vreme, upisom vašeg broja u ovu bazu zakonski onemogućavate kompanijama da vas kontaktiraju u cilju direktnog marketinga.

Kako da upišete svoj broj u registar?

Upis ili ispis broja iz registra je potpuno besplatan, a celokupna procedura se obavlja isključivo preko vašeg operatora javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, odnosno kompanije sa kojom imate zaključen ugovor.

Građani svoj zahtev mogu podneti na dva načina:

Elektronskim putem: Preko zvanične internet stranice ili mobilne aplikacije svog operatera. Prilikom ovakvog podnošenja zahteva, vrši se provera identiteta korisnika, a potrebno je uneti ime i prezime, broj telefona koji se vodi na vaše ime i JMBG.

Preko zvanične internet stranice ili mobilne aplikacije svog operatera. Prilikom ovakvog podnošenja zahteva, vrši se provera identiteta korisnika, a potrebno je uneti ime i prezime, broj telefona koji se vodi na vaše ime i JMBG. Lično: Odlaskom na prodajno mesto operatera, uz obaveznu prethodnu identifikaciju ličnim dokumentom.

Nakon što podnesete zahtev, dobićete potvrdu od svog operatora. Važno je napomenuti da promene ne stupaju na snagu iste sekunde - operater unosi promene u Registar, a one postaju vidljive za trgovce prvog narednog dana od dana kada je izvršen upis.

Da li prijava mora da se obnavlja svakog meseca?

Za isti broj telefona, zahtev za upis u registar ili ispis iz njega može da se podnese samo jednom tokom kalendarskog meseca. Mnoge je ovo pravilo zbunilo, te su pomislili da je potrebno svakog meseca ponavljati proceduru prijave. Međutim, to nije slučaj.

Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača je, rešila je ovu nedoumicu.

- Pravilnik jasno navodi da potrošač može jednom tokom kalendarskog meseca da promeni status svog broja, odnosno da se upiše ili ispiše iz registra. To ne znači da je dužan da se svakog meseca ponovo upisuje ili prijavljuje. Jednom kada upišete svoj broj, on tu ostaje sve dok vi ne odlučite drugačije- navodi ona.

Takođe, korisnici koji odluče da promene operatora, a zadrže (prenesu) svoj postojeći broj telefona, neće morati ponovo da podnose zahtev za upis u registar.

Stroge obaveze trgovaca i višemilionske kazne

Pre stupanja ovog Pravilnika na snagu, trgovci su nasumično zvali brojeve iz imenika. Sada je njihova striktna obaveza da pre svakog promotivnog poziva provere u Registru "Ne zovi" da li se određeni broj nalazi na "crnoj listi".

Pravna lica koja su upisana u Agenciju za privredne registre (APR) mogu se registrovati na portalu, gde dobijaju korisničko ime i lozinku za preuzimanje celokupnog popisa zaštićenih brojeva. Sva ostala lica mogu bez registracije besplatno proveravati pojedinačne brojeve na naslovnoj strani sajta www.nezovi.rs.

Kazne za nepoštovanje ove obaveze su izuzetno oštre:

Trgovac koji pozove zaštićeni broj biće kažnjen novčanom kaznom od 200.000 dinara.

Odgovornom licu u firmi može se izreći kazna od 50.000 dinara.

Zakon o elektronskim komunikacijama za neposredno oglašavanje bez pristanka predviđa i drakonske kazne u rasponu od 500.000 do čak dva miliona dinara.

U slučaju da vas, uprkos tome što ste u registru, trgovci ipak pozovu, pravo na prigovor imate, a on se podnosi Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Kraj prevarama sa "besplatnim večerama" i netransparentnim pozivima

Novi Zakon o zaštiti potrošača dodatno je pooštrio pravila kada je reč o direktnoj prodaji, štiteći čak i one građane koji se nisu upisali u registar "Ne zovi".

Ukoliko vaš broj nije u registru, trgovac sme da vas pozove, ali ne sme da prikriva svoj identitet. Mora vam jasno staviti do znanja ko je, iz koje kompanije zove i da je svrha poziva komercijalna (promocija ili prodaja).

Posebno su pooštrena pravila za famozne "promotivne događaje" koji su se često reklamirali kao besplatni izleti ili večere, na kojima bi se građanima, uglavnom starijim, agresivno prodavali skupi proizvodi.