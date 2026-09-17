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Stejt department priprema značajan američki nastup na izložbi "Ekspo 2027” u Beogradu, saznaje portal "The Pavlovic Today".

Prema pisanju ovog portala zvaničnik Stejt departmenta prvi put iznosi detalje o planovima Vašingtona da na prvu izložbu "Ekspo” koja se održava na Balkanu dovede američke kompanije, političke lidere i poslovne rukovodioce.

Paviljon SAD služiće kao platforma za trgovinu, investicije i šire američko angažovanje u Srbiji i celom regionu.

- Paviljon SAD pruža Sjedinjenim Državama jedinstvenu priliku da predstave ono najbolje što Amerika nudi - kako u Srbiji, tako i širom regiona - navodi portal "The Pavlovic Today".

Planovi, koje je potvrdio zvaničnik Stejt departmenta, pokazuju da Vašington namerava da iskoristi prvu izložbu Ekspo koja će se održati na Balkanu ne samo kao kulturnu izložbu, već i kao platformu za dublje američko ekonomsko angažovanje u Srbiji i širem regionu.

- Veoma smo uzbuđeni što ćemo učestvovati na Ekspo 2027 u Beogradu sledeće godine i sigurni smo da će Paviljon SAD biti velika atrakcija za sve posetioce Ekspoa koji žele da saznaju više o američkom sportu i muzici, kao i o američkim inovacijama, poslovnim uspesima i mogućnostima za saradnju - rekao je zvaničnik Stejt departmenta za ovaj portal.

- Naš izvođač radova za paviljon SAD, Trivandi USA, aktivno sarađuje sa američkom industrijom i biznisom. Pristup je osmišljen da maksimizira učešće američkih kompanija, uz istovremeno obezbeđivanje pravičnosti, transparentnosti i usklađenosti sa politikom Ministarstva - potvrdio je zvaničnik Stejt departmenta.

Na pitanje portala "Pavlović danas“ da li bi učešće bilo otvorenije za američke kompanije, uključujući mala i srednja preduzeća, zvaničnik je rekao da bi Trivandi stvorio put za kompanije da se prijave.

- Trivandi USA će objaviti mehanizam za kompanije da izraze interesovanje, osiguravajući otvoreni pristup uz direktan kontakt - dodao je.

Za američke kompanije, to znači potencijalni pristup međunarodnom događaju za koji Stejt department očekuje da će privući četiri miliona posetilaca tokom tri meseca.

Paviljon SAD

Paviljon SAD će takođe predstaviti američku kulturu, tehnologiju i inovacije.

Paviljon SAD na Ekspo 2027 Beograd slavi temu Ekspoa "Igra za čovečanstvo" i ističe američku izvrsnost u sportu, muzici, tehnologijama i komercijalnim partnerstvima koja unapređuju učešće, dostignuća i pristup.

Na pitanje da li Vašington vidi EKSPO 2027 prvenstveno kao bilateralni angažman sa Srbijom ili kao širu platformu za ekonomski i diplomatski angažman SAD širom Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, Stejt department je ukazao na ranije javne izjave u kojima se naglašava odnos između Vašingtona i Beograda.

- Kao što je podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rodžers napomenula u maju tokom svog putovanja u Beograd radi potpisivanja sporazuma o učešću sa Udruženjem Serbia Expo... Expo će biti odlična prilika da istaknemo naše prijateljstvo i trgovinske veze - sa Srbijom - naglasio je.

Na pitanje da li se očekuje da visoki zvaničnici američke vlade putuju u Srbiju tokom EKSPO 2027, zvaničnik je ukazao na delegacije visokog nivoa koje tradicionalno privlače američki paviljoni na velikim međunarodnim izložbama.

- Paviljon SAD na svakom Specijalizovanom i Svetskom sajmu prima više visokih delegacija američkih političkih i poslovnih lidera. Nadamo se da ćemo sledeće godine ugostiti mnogo takvih posetilaca u Beogradu - naveo je.

Očekivanja Vašingtona

Vašington okuplja svoje diplomatske i komercijalne strukture kako bi povezao američka preduzeća sa događajem u Beogradu.

- Jedinica za izložbe Stejt departmenta sarađuje sa Ministarstvom trgovine i Ambasadom SAD u Beogradu kako bi se osigurala svest američkih kompanija o paviljonu SAD na Ekspo 2027 u Beogradu.

Kada je „Pavlović danas“ pitao kako bi izgledao uspeh, zvaničnik Stejt departmenta je detaljno objasnio ambiciju koja stoji iza američkog prisustva.