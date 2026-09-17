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Ovim povećanjem ciljani raspon kamatne stope centralne banke za prekonoćne međubankarske pozajmice pomera se na nivo između 3,75 i 4 odsto, a zvaničnici zaduženi za kreiranje monetarne politike glasali su za povećanje jednoglasno, sa 12 glasova za i nijednim protiv.

Oštar stav centralne banke prema monetarnoj politici dolazi u trenutku kada se Fed suočava sa upornom inflacijom, dodatno pogoršanom nedavnim ponovnim rastom cena nafte.

Na konferenciji za novinare, predsednik Feda Kevin Vorš izjavio je da ni on ni njegove kolege nisu zadovoljni trenutnom stopom inflacije.

"Naš primarni fokus je na onom delu našeg mandata koji se odnosi na stabilnost cena“, rekao je.

"Činjenica je da je inflacija previsoka i da je takva već predugo.“

Bela kuća oštro kritikovala "nesrećnu odluku" Feda

Odluka Feda da podigne kamatne stope nije ekonomski opravdana i neće rešiti glavni faktor koji doprinosi visokoj inflaciji, izjavio je portparol Bele kuće Kuš Desai.

"Današnja prilično nesrećna odluka Federalnih rezervi da podignu kamatne stope, gledano iz perspektive administracije, nije bila potkrepljena naročito ubedljivim ekonomskim argumentima“, rekao je Desai u intervjuu za Foks njuz.

"U meri u kojoj i dalje imamo inflaciju - na šta su ukazali predsednik i drugi - ona je u potpunosti izazvana šokom u snabdevanju energijom, odnosno dešavanjima povezanim sa cenama nafte na Bliskom istoku“, rekao je Desai.

"To su stvari koje nemaju nikakve veze sa kamatnim stopama i na koje više kamatne stope zapravo ne utiču.“

Tramp je dva dana ranije tvrdio da su nagli rast globalnih cena dizela "uglavnom izazvani ratom između Rusije i Ukrajine, a ne Iranom“.

Desai je za Foks rekao: "Sve što će više kamatne stope trenutno postići jeste usporavanje značajnog ekonomskog napretka koji su Sjedinjene Države ostvarile pod vođstvom ovog predsednika.“