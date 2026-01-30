Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp imenovao je Kevina M. Varša za sledećeg predsedavajućeg Federalnih rezervi, dajući bivšem guverneru Centralne banke ključnu ulogu u upravljanju institucijom koja se suočila sa salvom napada administracije zbog njene nevoljnosti da agresivnije snižava kamatne stope.
U postu na Truth Socialu, Tramp je pohvalio gospodina Varša, rekavši da će "biti jedan od velikih predsednika Fed-a, možda i najbolji.

- Povrh svega ostalog, on je centralni kadar i nikada vas neće izneveriti - naglasio je Tramp.

Biznis Kurir/ NYTimes

