Kamatne stope američkih federalnih rezervi (FED) jedne su od ključnih pokazatelja finansijske stabilnosti na globalnom nivou. Objavljivanje kamatnih stopi FED-a ima velikog uticaja na akcije svih kompanija i na ponašanje investitora, a u poslednjem izveštaju može se videti da je FED zadržao iste kamatne stope u odnosu na poslednji izveštaj. To će na nekoliko polja imati uticaja na globalnu ekonomiju, a ono što je za naše stanovnike najvažnije je da će se ovaj uticaj preliti i na akcije naših kompanija.

Nepromenjene kamatne stope američkih federalinh rezervi dokazuju stabilnost u američkoj monetarnoj politici koja otvara priliku za ulaganje u akcije srpskih tehnoloških kompanija i startup-a koje bi u budućnosti moglo da donese dobit. FED-ovo zadržavanje kamatnih stopa signalizira stabilnost u američkoj ekonomskoj politici koja daje vetar u leđa investitorima. Ovakav pozitivan sentiment se uvek odražavao na finansijsko tržište, a akcije mnogih kompanija u takvom ambijentu doživljavaju veliki rast usled povećanog ulaganja investitora. Takođe, kada kamatne stope nisu povećane, to povećava efikasnost u poslovanju firmi, što čini još jedan pozitivan segment kada se radi o ponašanju investitora i njihovoj želji za ulaganjem.

Jednu stvar je posebno bitno napomenuti, a to je da su srpske tehnološke kompanije u punom razvoju, a prisutan je i veliki broj startup-a koji privlače strane investicije. Situacija sa kamatnim stopama signalizira da bi oni mogli da dožive pravi procvat u narednom periodu što će se odraziti na cene njihovih akcija. Trenutno nepromenjene kamatne stope samo su početak za ono što nas tek očekuje, a to je da je FED najavio dva sniženja ovih stopa tokom 2025. što bi trebalo dodatno da doprinese povećanju efikasnosti rada ovih kompanija. Sentiment na tržištu je trenutno takav da se ljudi odlučuju na ulaganju i kada su kamatne stope stabilne, a njihovo dodatno smanjenje bi dodatno uticalo na to. Najavivši dva smanjenja u 2025, FED signalizira mnogim investitorima da je baš sada pravi trenutak za ulaganje u akcije a startup-ovi u Srbiji su jedno od najprimamljivijih izbora.