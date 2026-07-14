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Kompanija EXPO Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije. Na sastanku u utorak je razgovarano o proširenju te mreže partnera i zajedničkim aktivnostima u pripremi turističke ponude za međunarodnu specijalizovanu izložbu.

Sastanak je okupio više od 20 turističkih agencija i više od 20 hotela, predstavnike Turističke organizacije Srbije (TOS), Turističke organizacije Beograda (TOB), Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS), Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije (HORES), kao i predstavnike drugih turističkih udruženja.

Glavna tema sastanka bilo je uključivanje domaće turističke privrede u međunarodnu promociju specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd, a predstavljen je inicijalni plan aktivnosti na više od 20 međunarodnih tržišta tokom perioda od septembra do novembra 2026. godine, koji obuhvata B2B i B2C turističke radionice, promotivne događaje namenjene dijaspori i nastupe na vodećim međunarodnim turističkim sajmovima, saopštila je kompanija.

Planirane aktivnosti biće realizovane u regionu, kao i u zemljama širom Evrope, sa ciljem predstavljanja Srbije i specijalizovane izložbe EXPO 2027 potencijalnim turistima, turoperatorima i poslovnim partnerima.

Treći radni sastanak potvrdio je kontinuitet saradnje sa turističkom privredom, koja će imati važnu ulogu u organizaciji dolaska posetilaca iz celog sveta na specijalizovanu izložbu EXPO 2027 Beograd.