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Navikli smo da nas saobraćajna policija kontroliše na različite načine, od dobro poznatih klasičnih radara, presretača, preko kamera koje beleže sada već popriličan broj prekršaja, a ne samo vožnju žutom trakom ili prekoračenje brzine.

Tu je naravno i sistem za merenje prosečne brzine na autoputevima. Međutim, od otprilike pre mesec dana saobraćajna policija počela je da "lovi" vozače iz vazduha, piše sajt Polovni automobili.

Koje prekršaje može da snimi dron?

Na pojedinim deonicama puteva u Srbiji policija je koristila dronove, kojima se mogu evidentirati, između ostalog, nepropisna preticanja, prelazak preko pune linije i druga rizična ponašanja vozača.

Takve kontrole nedavno su sprovođene na magistralnom putu kod Prijepolja, a poslednji primer nam dolazi iz Zaječara, gde je policija koristila dron na deonicama Zaječar - Knjaževac i Zaječar - Negotin.

Kako je policija navela, tada je otkriveno šest slučajeva nepropisnog preticanja preko pune linije, a protiv svih vozača podnete su prekršajne prijave.

Nova tehnologija, međutim, otvara i niz pitanja za vozače. Da li policija po važećim propisima sme da koristi dron za kontrolu saobraćaja? Da li snimak napravljen iz vazduha može da bude dokaz o učinjenom prekršaju i šta tačno mora da se vidi na snimku da bi vozač mogao da bude sankcionisan?

Odgovore na ova pitanja potražili smo sa pravne strane, od advokata Damira Okanovića, kako bismo proverili šta propisi zaista kažu o "saobraćajcima iz vazduha".

Za sajt Polovni automobili Okanović detaljno odgovora na ključna pitanja koja se odnose na ovu, vrlo aktuelnu temu.

Da li je snimanje vozača dronom dozvoljeno?

Da krenemo od osnovnog: da li policija po važećim propisima u Srbiji ima pravo da koristi dronove za kontrolu saobraćaja i evidentiranje prekršaja? Na kojim propisima se zasniva takva kontrola

Sve što nije zabranjeno, dozvoljeno je. Ne postoje zakonske odredbe koje zabranjuju saobraćajnoj policiji nadzor iz vazduha. Uostalom, to i nije neka novina. Setimo se da je još pre 50 godina tada saobraćajna milicija na ovim prostorima redovno kontrolisala vozače iz helikoptera.

Koje saobraćajne prekršaje policija može da utvrđuje na osnovu snimka dronom? Preticanje preko pune linije je prilično jasno vidljivo, ali gde su granice: prolazak kroz crveno, korišćenje telefona, nevezivanje pojasa, prekoračenje brzine...?

Video zapis sačinjen sa drona može biti kvalitetan dokaz u sudskom postupku ako se uvidom u video zapis mogu nesumnjivo utvrditi sva bitna obeležja prekršaja.

U praksi to bi osim nedozvoljenog preticanja ili obilaženja mogli da budu i nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, nedozvoljena vožnja “žutom” trakom ili trotoarom, vožnja u zabranjenom smeru, nedozvoljeno skretanje ili polukružno okretanje, nedozvoljeno kretanje levom trakom ili zaustavnom trakom autoputa, nepropuštanje vozila hitnih službi kroz središnji deo autoputa…

Ukoliko je snimak u odgovarajućoj rezoluciji, sa drona se mogu kvalitetno snimiti i vožnja vozila bez propisanih svetala, ali i držanje mobilnog telefona u ruci, nevezan pojas i nepropisan prevoz mlađe dece. U određenim situacijama, prolazak na crveno svetlo takođe bi mogao da se dovoljno kvalitetno detektuje za sudski postupak.

Može li snimak biti dokaz na sudu?

Da li je snimak napravljen dronom sam po sebi dovoljan dokaz u prekršajnom postupku ili moraju da postoje i drugi elementi (službena beleška policajca, zaustavljanje vozila, identifikacija vozača i slično)?

Sudija je taj koji slobodnom ocenom dokaza prihvata ili ne prihvata određen dokaz u postupku i koji ima pravo da izvede dodatne dokaze, kako bi se utvrdilo potpuno I tačno činjenično stanje.

Video zapis sam za sebe, po pravilu, nije dovoljan dokaz, jer ne sadrži podatke o identitetu i ostalim podacima vozača. Ukoliko je vozač zaustavljen neposredno nakon opažanja iz drona, policajac će svakako sastaviti zapisnik o kontroli koji će biti priložen kao dokaz. Ako se prilikom kontrole ne zaustavljaju vozila, onda će izjava vozača kojom potvrđuje da je upravljao vozilom, biti sastavni deo prekršajne prijave ili prekršajnog naloga.

Šta snimak mora jasno da pokaže da bi prekršaj mogao da se dokaže? Da li, recimo, registarska tablica mora jasno da se vidi na samom snimku drona ili vozilo može naknadno da identifikuje patrola koja ga zaustavi?

Bitna obeležja prekršaja moraju biti nesumnjivo zabeležena na video zapisu, da bi taj snimak bio verodostojan dokaz pred sudom.

Ako se radi o, primera radi, nedozvoljenom preticanju preko neisprekidane linije, moralo bi jasno da se vidi neisprekidana linija na kolovozu, prelazak najmanje jednog točka vozila preko neisprekidane linije, da je preticano vozilo u pokretu i da preticano vozilo ne spada u kategoriju čije je preticanje dozvoljeno preko neisprekidane linije (na primer traktori).

Registarska oznaka vozila ne mora da se vidi ako se može dokazati neposredna veza odnosno vremenski sled sa sledećim dokazom, recimo izjavom policajca da je neposredno nakon snimka zaustavio vozilo sa tim registarskim oznakama.

Osim samih radnji vozača, snimak bi trebalo da sadrži i podatke o vremenu i mestu izvršenja prekršaja. Napominjem da je konačna odluka na sudu i da sud odlučuje da li će video zapis u konkretnom slučaju biti dokaz kome će pokloniti veru ili neće.

Da li postoji razlika između toga kada dron samo snima ono što se dešava na putu i kada bi se koristio za neko merenje? Ako bi se, na primer, na osnovu snimka utvrđivala brzina, rastojanje između vozila ili neka druga merljiva veličina, da li uređaj i način merenja tada moraju da ispune posebne metrološke uslove i imaju odgovarajuće odobrenje?

Dronovi nemaju dozvolu za neke radnje

Koliko je meni poznato, dronovi koji su u upotrebi u MUP Srbije nemaju odobrenje da se upotrebljavaju kao merila brzine ili odstojanja. Ukoliko se MUP odluči za nabavku i takvih uređaja (što mislim da bi bilo taktički opravdano), svakako će biti neophodno odobrenje nadležnog metrološkog tela, kao što je uobičajen postupak za sva merila brzine vozila u pokretu, takozvanih radara, od onih na tronošcima, do onih u presretačima.

Šta ako vozač ospori prekršaj zabeležen dronom? Da li ima pravo da vidi snimak i na koji način sud procenjuje njegovu dokaznu vrednost, posebno ako se ne vidi jasno vozač, tablica ili neki drugi važan detalj?

Okrivljeni u prekršajnom postupku ima pravo da bude upoznat sa svim dokazima koji ga terete ili koji su u njegovu korist, što podrazumeva i kopiranje fajla na kojem je video zapis sa drona.

Takođe, odbrana ima pravo da predloži izvođenje dokaza uvidom u video zapis na suđenju i da u toku gledanja video zapisa direktno pred sudijom stavlja primedbe na dokazni kvalitet video zapisa. U našem pravu nijedan dokaz nije “apsolutan” i neoboriv, pa ni video zapis. Ali, svakako poslednju reč ima sudija.

I za kraj, praktično pitanje koje će verovatno zanimati mnoge vozače: da li policija mora unapred da upozori ili obeleži da se na određenoj deonici saobraćaj kontroliše dronom?

Zakon o policiji određuje da je policija u obavezi da javno saopšti nameru nadzora i snimanja javnog mesta, radi obavljanje policijskih poslova, što se odnosi I na snjimanje iz drona. Podzakonski akt koji bliže uređuje tu obavezu omogućava da se tumači tako da tu nameru MUP može saopštiti samo preko zvanične internet stranice ministarstva.

To znači da MUP ne mora da saopšti vozačima postavljanjem određene signalizacije pre mesta kontrole ili putem medija, pa vozači koji nameravaju da krše pravila saobraćaja bi trebalo češće posećuju sajt ministarstva.