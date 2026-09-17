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Finalna utakmica Lige Evrope koja će biti odigrana 23. maja 2029. godine na budućem nacionalnom stadionu u Surčinu doneće brojne benefite Srbiji u ekonomskom i turističkom smislu. Odluku da Beogradu prepusti organizovanje ovako važne utakmice doneo je Izvršni komitet UEFA u Solunu, a saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Godine 2027. je Ekspo, a 2029. velika vest za Srbiju: dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na nacionalnom stadionu u Surčinu i čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima. Eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope, posle finala Lige šampiona, najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na Starom kontinentu. Uspeli smo, veruje u nas i UEFA, i svi znaju da ćemo da završimo stadion i mnogo sam srećan: Srbija nastavlja da pobeđuje - naveo je Vučić na svom Instagram profilu.

Velelepni objekat

Nacionalni stadion, koji se gradi u okviru šireg Ekspo kompleksa u Surčinu, biće velelepni objekat i ponos naše zemlje. Projektovao ga je španski studio "Fenvik Iribaren" po konceptu nazvanom "baštenski stadion" sa zelenilom na fasadi. Gradi se u skladu sa svim UEFA i FIFA standardima.

1/6 Vidi galeriju Nacionalni stadion gradi se punom parom Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa, Petar Aleksić, Građeviska Direkcija Srbije

Dr Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine u tehničkom mandatu, ističe da će finale Lige Evrope biti jedna od najvažnijih sportskih manifestacija te godine u svetu.

- Ne samo da će stadion biti pun gledalaca za ovu utakmicu već će koristi imati čitava turistička industrija u Beogradu. Nije mala stvar dobiti finale Lige Evrope, drugo takmičenje po značaju na Starom kontinentu, što će u reputacionom smislu imati veliki značaj za Srbiju. Verujem da će Beograd, posebno nakon Ekspo izložbe, biti turistički centar regiona i ovog dela Evrope - rekao je on.

Kako će izgledati nacionalni stadion 52.000 mesta za gledaoce 3 nivoa

3 zelena prstena površine 5.000 kvadrata

44 stuba visine 40 metara

32 hektara površina kompletnog kompleksa stadiona

Prema Kandićevim rečima, srpska prestonica u turističkom smislu već sad je motor našeg turističkog razvoja, posebno kad je u pitanju dolazak stranih turista.

- Iz godine u godinu broj stranih turista u Beogradu raste i ja se nadam da će i u narednom periodu biti još ovakvih manifestacija koje će dodatno učvrstiti naše mesto na turističkoj mapi. Nemam bojazan da ćemo i narednih godina imati sjajne turističke rezultate i da će ova grana sve više učestvovati u razvoju srpske ekonomije - dodao je Kandić.

Ekonomski značaj

Predviđeno je da u sklopu nacionalnog stadiona bude i šoping-centar, fudbalska akademija, muzej FS Srbije. Planiran je kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.

Foto: Kurir Televizija

Kako objašnjava ekonomista Aleksandar Stevanović, što više događaja doprineće da nacionalni stadion bude isplativo ulaganje.

- Jedna ovakva utakmica kao što je finale Lige Evrope svakako pomaže isplativosti projekta, ali je neophodno da taj stadion ima što više manifestacija i da prateći prostor na stadionu iznajme i koriste firme koje to žele - rekao je on.

Ogroman parking Nacionalni stadion će imati 49 parking-mesta za autobuse, 3.323 za automobile, 145 parking-mesta za vozila sa električnim punjenjem, 242 mesta za vozila za osobe sa invaliditetom, 33 za kombi i 40 za taksi vozila, kao i 45 dupla parking-mesta za bicikle. Ukupni brojevi parking-mesta podložni su izmenama budući da je planirano da se parkiranje delimično odvija i na susednim parcelama u narednim fazama projekta.

Veliki sportski događaji kao što je ova utakmica, ističe naš sagovornik, doprineće i sve boljem imidžu Srbije.

- Beograd je veliki evropski grad koji je već organizovao velike sportske događaje poput fajnal-fora u košarci, kao i razne druge sportske manifestacije. S te strane uvek je dobro da niste u zapećku Evrope, već da ste na naslovnim stranama i da ljudi dolaze u Beograd. To je odlično za imidž zemlje, iako je ovo samo jedna karika u formiranju ukupnog imidža jednog društva - dodao je Stevanović.

Mali: Srbija zemlja kojoj se veruje

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali redovno obilazi gradilište i proverava dokle su stigli radovi na izgradnji nacionalnog stadiona. Kako je nedavno istakao, u stadion će biti ugrađeno 120.000 kubnih metara betona, 19.000 tona čelika, kao i puno napora, truda, rada, želje, umeća i znanja kako da Srbija dalje napreduje.

Komentarišući vest da će se finale Lige Evrope igrati na nacionalnom stadionu, Mali je rekao da ovakva priznanja ne dolaze slučajno.

- Ona su rezultat ulaganja u poslednjoj deceniji u infrastrukturu, saobraćajnu povezanost i moderne kapacitete koje Srbija danas može s ponosom da ponudi Evropi i svetu. Zahvaljujući tome, Srbija je postala zemlja kojoj se veruje. Nacionalni stadion, koji se marljivo gradi u okviru Ekspo kompleksa, već je dobio svoju prvu veliku ulogu i ispunio viziju njegove potrebe. Srbija želi da bude i već postaje domaćin najvećih sportskih i međunarodnih događaja - istakao je Mali.