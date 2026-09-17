Više od stadiona: Šta će finale Lige Evrope doneti Beogradu i Srbiji, ovo su procene stručnjaka
- Finale Lige Evrope igraće se 23. maja 2029. na budućem nacionalnom stadionu u Surčinu, što je UEFA potvrdila u Solunu. Odluka je predstavljena kao veliko priznanje za Beograd i Srbiju.
- Stručnjaci ocenjuju da će utakmica doneti korist turizmu, reputaciji i ekonomiji, ali da je za isplativost stadiona ključno da se na njemu održava što više događaja.
Finalna utakmica Lige Evrope koja će biti odigrana 23. maja 2029. godine na budućem nacionalnom stadionu u Surčinu doneće brojne benefite Srbiji u ekonomskom i turističkom smislu. Odluku da Beogradu prepusti organizovanje ovako važne utakmice doneo je Izvršni komitet UEFA u Solunu, a saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Godine 2027. je Ekspo, a 2029. velika vest za Srbiju: dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na nacionalnom stadionu u Surčinu i čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima. Eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope, posle finala Lige šampiona, najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na Starom kontinentu. Uspeli smo, veruje u nas i UEFA, i svi znaju da ćemo da završimo stadion i mnogo sam srećan: Srbija nastavlja da pobeđuje - naveo je Vučić na svom Instagram profilu.
Velelepni objekat
Nacionalni stadion, koji se gradi u okviru šireg Ekspo kompleksa u Surčinu, biće velelepni objekat i ponos naše zemlje. Projektovao ga je španski studio "Fenvik Iribaren" po konceptu nazvanom "baštenski stadion" sa zelenilom na fasadi. Gradi se u skladu sa svim UEFA i FIFA standardima.
Dr Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine u tehničkom mandatu, ističe da će finale Lige Evrope biti jedna od najvažnijih sportskih manifestacija te godine u svetu.
- Ne samo da će stadion biti pun gledalaca za ovu utakmicu već će koristi imati čitava turistička industrija u Beogradu. Nije mala stvar dobiti finale Lige Evrope, drugo takmičenje po značaju na Starom kontinentu, što će u reputacionom smislu imati veliki značaj za Srbiju. Verujem da će Beograd, posebno nakon Ekspo izložbe, biti turistički centar regiona i ovog dela Evrope - rekao je on.
52.000 mesta za gledaoce
3 nivoa
3 zelena prstena površine 5.000 kvadrata
44 stuba visine 40 metara
32 hektara površina kompletnog kompleksa stadiona
Prema Kandićevim rečima, srpska prestonica u turističkom smislu već sad je motor našeg turističkog razvoja, posebno kad je u pitanju dolazak stranih turista.
- Iz godine u godinu broj stranih turista u Beogradu raste i ja se nadam da će i u narednom periodu biti još ovakvih manifestacija koje će dodatno učvrstiti naše mesto na turističkoj mapi. Nemam bojazan da ćemo i narednih godina imati sjajne turističke rezultate i da će ova grana sve više učestvovati u razvoju srpske ekonomije - dodao je Kandić.
Ekonomski značaj
Predviđeno je da u sklopu nacionalnog stadiona bude i šoping-centar, fudbalska akademija, muzej FS Srbije. Planiran je kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.
Kako objašnjava ekonomista Aleksandar Stevanović, što više događaja doprineće da nacionalni stadion bude isplativo ulaganje.
- Jedna ovakva utakmica kao što je finale Lige Evrope svakako pomaže isplativosti projekta, ali je neophodno da taj stadion ima što više manifestacija i da prateći prostor na stadionu iznajme i koriste firme koje to žele - rekao je on.
Nacionalni stadion će imati 49 parking-mesta za autobuse, 3.323 za automobile, 145 parking-mesta za vozila sa električnim punjenjem, 242 mesta za vozila za osobe sa invaliditetom, 33 za kombi i 40 za taksi vozila, kao i 45 dupla parking-mesta za bicikle. Ukupni brojevi parking-mesta podložni su izmenama budući da je planirano da se parkiranje delimično odvija i na susednim parcelama u narednim fazama projekta.
Veliki sportski događaji kao što je ova utakmica, ističe naš sagovornik, doprineće i sve boljem imidžu Srbije.
- Beograd je veliki evropski grad koji je već organizovao velike sportske događaje poput fajnal-fora u košarci, kao i razne druge sportske manifestacije. S te strane uvek je dobro da niste u zapećku Evrope, već da ste na naslovnim stranama i da ljudi dolaze u Beograd. To je odlično za imidž zemlje, iako je ovo samo jedna karika u formiranju ukupnog imidža jednog društva - dodao je Stevanović.
Mali: Srbija zemlja kojoj se veruje
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali redovno obilazi gradilište i proverava dokle su stigli radovi na izgradnji nacionalnog stadiona. Kako je nedavno istakao, u stadion će biti ugrađeno 120.000 kubnih metara betona, 19.000 tona čelika, kao i puno napora, truda, rada, želje, umeća i znanja kako da Srbija dalje napreduje.
Komentarišući vest da će se finale Lige Evrope igrati na nacionalnom stadionu, Mali je rekao da ovakva priznanja ne dolaze slučajno.
- Ona su rezultat ulaganja u poslednjoj deceniji u infrastrukturu, saobraćajnu povezanost i moderne kapacitete koje Srbija danas može s ponosom da ponudi Evropi i svetu. Zahvaljujući tome, Srbija je postala zemlja kojoj se veruje. Nacionalni stadion, koji se marljivo gradi u okviru Ekspo kompleksa, već je dobio svoju prvu veliku ulogu i ispunio viziju njegove potrebe. Srbija želi da bude i već postaje domaćin najvećih sportskih i međunarodnih događaja - istakao je Mali.
Biznis Kurir