Slušaj vest

Zaboravite na ogromne ugaone kade i glomazne džakuzije koji zauzimaju pola prostorije. U modernim malim stanovima prostor se meri na centimetar, pa su plitki tuševi i minimalističke staklene kabine odavno preuzeli primat.

Ipak, odricanje od opuštanja u toploj vodi mnogima teško pada. Srećom, postoji savršeno prelazno rešenje koje miri nedostatak kvadrata i želju za uživanjem, a poslednjih godina sve češće pronalazi put do domaćih enterijera.

Japanske male kade predstavljaju idealan kompromis za mala kupatila. Umesto da se prostiru u dužinu, ove kade idu u visinu, pa u njima sedite u uspravnom položaju sa vodom do grudi, zauzimajući upola manje podne površine od klasičnih modela.

Topla kupka nije samo ritual za dušu nakon napornog dana, već ima snažan fiziološki efekat na organizam. Najvažnije je dubinsko opuštanje mišića. Visok stub vode i pritisak koji ona vrši na telo dok sedite podstiču cirkulaciju i opuštaju ukočene mišiće, što je idealno za sve koji sede satima za računarom.

Toplota otvara pore, podstiče znojenje i izbacivanje toksina, dok prirodni pad telesne temperature nakon izlaska iz kade šalje mozgu jasan signal da je vreme za dubok i okrepljujući san. Istovremeno imate detoksikaciju i pripremu za san.

Kada je idealna za smanjenje stresa, delije kao SPA tretman, dok hidroterapija dokazano snižava nivo kortizola i smiruje nervni sistem, delujući blagotvorno na celokupno psihičko stanje.

Dimenzije i karakteristike malih japanskih kada

Glavna prednost ovih kada leži u njihovoj kompaktnoj formi koja se lako uklapa i u skučene kvadrate.

Dužina i širina: Dok standardne kade traže prostor dužine od 150 do 180 centimetara, japanske kade najčešće imaju dimenzije od oko 90×90 cm do 120×70 cm, pa se bez problema smeštaju čak i u uglove gde bi inače stajala samo tuš-kabina.

Dok standardne kade traže prostor dužine od 150 do 180 centimetara, japanske kade najčešće imaju dimenzije od oko 90×90 cm do 120×70 cm, pa se bez problema smeštaju čak i u uglove gde bi inače stajala samo tuš-kabina. Dubina: Ključ je u visini vode u ovakvim kadama. One su duboke između 60 i 80 centimetara, što omogućava potpuno potapanje gornjeg dela tela u sedećem položaju sa ergonomski oblikovanim naslonom.

Izbor materijala zavisi od estetike koju želite da postignete u kupatilu, ali i od budžeta.

Akril i sanitarni akril su najpopularniji izbor kod nas. Lagani su, dugo drže temperaturu vode, prijatni su na dodir i lako se održavaju standardnim sredstvima. Autentične japanske ofuro kade prave se od posebnih vrsta drveta koje ispuštaju opuštajući eterični miris u dodiru sa vrelom vodom, ali sličan efekat ćete dobiti tako što ukapate malo eteričnog ulja od kedra u svoju kupku.