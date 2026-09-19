Slušaj vest

Sirova nafta pređе dug, kompleksan i geopolitički osetljiv put pre nego što na pumpi u Srbiji podignemo pištolj za sipanje goriva. Od svetskih berzi, preko morskih ruta i Jadranskog naftovoda, pa sve do prerađivačkih kapaciteta i državnih uredbi - cena litra goriva u Srbiji rezultat je jednačine sa mnogo promenljivih.

O logističkim uskim grlima, strukturi akciza i načinu na koji se formira krajnja maloprodajna cena goriva na našem tržištu, za emisiju "Puls Srbije vikend", govorio je Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

Srbija se u snabdevanju sirovom naftom za Rafineriju Pančevo u velikoj meri oslanja na JANAF, dok se kao pitanje otvara koliko bi alternativni pravci transporta mogli da budu održiva zamena u slučaju poremećaja u snabdevanju. Posebno se postavlja pitanje troškova i kapaciteta transporta Dunavom ili železnicom.

- Prvo, kada govorimo o baržama koje bi dolazile rekama ili o železnici, to je dosta skuplje kada govorimo o količinama i samom transportu. Koliko bi vam cisterni ili barži trebalo da biste jednu količinu koja ide kroz taj jedan cevovod, odnosno Jadranski naftovod, zamenili? Zbog toga je JANAF praktično jedino izvorište za snabdevanje Republike Srbije sirovom naftom. On ide u dva kraka. Kod Slavonskog Broda se deli i jedan krak ide prema Mađarskoj, gde je bio spor između Ministarstva spoljnih poslova Mađarske i Hrvatske, dok drugi ide direktno prema Rafineriji u Pančevu. Dakle, nafta stiže preko Luke Omišalj i odatle se transportuje dalje - počeo je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Odakle Srbija nabavlja naftu?

Obrknežev je govorio o različitim izvorima snabdevanja i domaćoj proizvodnji, ali i o promenama koje su se dogodile na tržištu nafte.

- Do početka ovog sukoba na Bliskom istoku, najviše nafte stizalo nam je iz Iraka. U nekim momentima je kazahstanska nafta takođe bila u primatu kada govorimo o količinama. Pored iračke, bila je tu i nigerijska, libijska, norveška i azerbejdžanska nafta. To je bila jedna određena smeša. Kada govorimo o Angoli, Naftna industrija Srbije tamo ima dva bloka. Kada kažemo blokovi, misli se na eksploataciona polja. Pre nekih šest godina Rusi su imali mogućnost da uzmu i treći blok, gde bi faktički ta nafta, rekao bih srpsko-angolska nafta, bila dovoljna za većinske potrebe same Republike Srbije. Ono što Srbija proizvede iz svojih naftnih ležišta sada je nekih 10 do 12 odsto. Pre, recimo, 15 godina, to je bilo čak 20, 21 odsto. Ali kada više crpite, onda je manji dotok iz matičnih stena u rezervoarske stene - kaže on.

Osvrnuo se i na promene u pravcima snabdevanja naftom, ali i na širu situaciju na tržištu energenata.

- Rute su poremećene. Iračku naftu više ne uvozimo, nalazimo neka nova tržišta, ali kazahstanska nafta tu može da nađe dobru alternativu, zato što Kazahstan ima dve rute koje idu prema Evropi. Dakle, jedna ruta ide preko Ruske Federacije, pa se spušta na Crno more, odakle se kroz jednu određenu luku transportuje do Evrope. Druga ide preko Kaspijskog mora, a zatim naftovodom BTC, odnosno Baku-Tbilisi-Džejhan. Džejhan je luka u Turskoj i jedna od najvećih luka u toj zemlji kada je reč o snabdevanju naftom. Odatle se nafta transportuje dalje prema ostatku Evrope. Ali zemlje Persijskog zaliva, njih sedam, imaju određeni deficit kada je reč o nafti, oko 21 do 22 odsto. Naravno, moram spomenuti i gas, pogotovo tečni prirodni gas, odnosno LNG. Njega najviše proizvode Sjedinjene Američke Države, Katar i Australija. Što se tiče Australije, ona već ima popunjeno svoje tržište. Katarsko tržište je takođe u deficitu - naveo je Obrknežev.

Foto: Shutterstock

- Odnosno, ono više ne može da dobija LNG iz Katara, jer su, prema informacijama koje imamo, postrojenja uništena. Tu nam preostaju Sjedinjene Američke Države. Takođe, Sjedinjene Američke Države su povećale izvoz sirove nafte, pošto imaju zalihe. Da plastično objasnimo građanima: kao što mi imamo Banatski dvor, gde se skladišti gas i on se utiskuje preko injekcionih bušotina u jedno određeno ležište, tako možete utiskivati i naftu. Sjedinjene Američke Države su imale ogromne količine rezervi i gasa i nafte, ali su se te rezerve vremenom smanjile. Tako da rast cena nije samo u Evropi, već je zahvatio i Sjedinjene Američke Države. U Evropi je u poslednjih nedelju dana počeo eksponencijalni rast. Zašto? Kod vas u emisiji sam ranije spominjao da, čak i kada prestane sukob, cena nafte nikada neće biti ona koja je bila pre samog sukoba. Čini mi se da je ovo jedan svetski energetski rat. Dakle, ne Treći svetski rat, ali jeste svetski energetski rat. Kada uzmemo situaciju Rusija-Ukrajina, plus Sjedinjene Američke Države, Izrael i Bliski istok, nivo cena i nafte i gasa ide na viši nivo. Dakle, gas je, recimo, sada u Evropi oko 840 dolara po 1.000 kubika, dok Republika Srbija, moramo da napomenemo, plaća oko 325 evra po 1.000 kubika. Nama aranžman ističe 30. septembra, ali verovatno ćemo to komentarisati - za Kurir televiziju, zaključio je Obrknežev.

03:01 "Ovo je svetski energetski rat! Cena nafte i gasa ide na viši nivo" Nebojša Obrknežev u emisiji "Puls Srbije vikend" otkrio šta sledi na energetskom tržištu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs