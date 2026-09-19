DA LI VI IMATE "PRAVU" BOJU?

DA LI VI IMATE "PRAVU" BOJU?

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Fasada nije samo „šminka“ kuće, već deo spoljnog omotača objekta koji zajedno sa izolacijom, prozorima i krovom utiče na ponašanje zgrade. Boja pritom ima određeni uticaj na to koliko će površina upijati ili odbijati sunčevo zračenje, ali odmah da vam kažemo, nije realno da očekujete da će sama nijansa fasade rešiti problem hladne kuće.

Ipak, američko Ministarstvo energetike navodi da spoljne površine i njihova boja mogu uticati na dobitak toplote, ali kontinualna termoizolacija jedan je od ključnih elemenata energetski efikasnog omotača zgrade.

Za zimu svetla ili tamna?

Kada govorimo baš o izboru boje, znajte da svetlije nijanse uglavnom više reflektuju sunčevo zračenje, dok tamnije apsorbuju veći deo energije i više se zagrevaju kada su izložene suncu. Podaci koje navodi američko Ministarstvo energetike pokazuju veliku razliku u solarnoj refleksiji između klasičnih tamnih i svetlih površina: konvencionalna tamnija boja može imati refleksiju oko 25 odsto, dok svetla ili bela može biti oko 60 do 80 odsto. To, međutim, ne znači da će bela kuća zimi automatski biti hladnija iznutra, niti da će crna fasada zameniti dobru izolaciju. Ukratko, fasada nije termos, ma koliko lepo izgledala na Instagramu.

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Bež, krem i svetlosiva su praktičan kompromis

Ako želite boju koja dobro izgleda, nije ekstremno svetla, ali ni previše tamna, nijanse poput svetlobež, krem, pesak i svetlosive predstavljaju praktičan izbor. One imaju veću reflektivnost od veoma tamnih premaza, a istovremeno su zahvalnije za održavanje od potpuno bele fasade, na kojoj se prljavština i tragovi mnogo lakše uočavaju.

Kod izbora konkretne nijanse ipak nije dovoljno da gledate samo naziv boje, jer različiti pigmenti i proizvodi mogu imati različite karakteristike refleksije. Zbog toga je kod energetski zahtevnih objekata važnije pogledati tehničke podatke konkretnog premaza nego osloniti se samo na katalog sa desetak lepih kvadratića.

A šta je sa popularnom antracit fasadom?

Antracit, tamnosiva, grafitna i druge veoma tamne nijanseposlednjih godina su izuzetno popularne, naročito u kombinaciji sa belom fasadom i crnim detaljima. One mogu da izgledaju veoma efektno, ali tamnije površine generalno apsorbuju više sunčevog zračenja i mogu dostići više površinske temperature.

Zbog toga se kod tamnih fasadnih premaza ne treba voditi samo time što je određena nijansa trenutno moderna, već proveriti da li je konkretan proizvod namenjen za takvu primenu i kakve su njegove karakteristike. Postoje i posebni premazi i pigmenti razvijeni upravo sa ciljem da tamne površine imaju veću refleksiju sunčevog, naročito infracrvenog zračenja.

Foto: Marina Lopičić/Ilustracija

Kod fasadnih premaza nije svejedno šta sipate u kantu i namažete preko zida. Na tržištu postoje različite vrste fasadnih boja i premaza, a izbor zavisi od podloge, sistema izolacije, izloženosti objekta vremenskim uslovima i zahteva proizvođača konkretnog fasadnog sistema.

Među najčešće korišćenim grupama su akrilni, silikatni i silikonski premazi, kao i različite kombinacije i specijalizovani proizvodi. Zato nije dobra ideja kupiti boju samo zato što je komšija njome okrečio kuću i kaže da „drži kao beton“ jer fasada vašeg objekta može imati potpuno drugačiju podlogu i konstrukciju.

A šta je najbolje za hladne mesece?

Ako se fasada radi pred zimu, mnogo je važnije kada i pod kojim uslovima se nanosi nego da li ste izabrali bež ili sivu. Fasadni sistem mora da se izvodi prema tehničkim zahtevima proizvođača, uključujući propisanu temperaturu, vlagu i vreme sušenja za konkretan proizvod. Niske temperature, mraz i padavine mogu ozbiljno da zakomplikuju sušenje i očvršćavanje premaza, zbog čega se fasaderski radovi ne rade nasumično „dok još nije baš zima“. Ako vremenski uslovi nisu odgovarajući, lepša nijansa na kraju neće mnogo značiti ako završni sloj nije pravilno izveden.

Kuće u Norveškoj se ne izoluju stiroporom Foto: Kim Hart / robertharding / Profimedia

Izolacija je važnija od same boje

Ako je cilj da kuća bude toplija tokom zime, prvo treba gledati termoizolaciju, a tek onda nijansu fasade. Drugim rečima, razlika između dve nijanse fasadne boje ne može da nadoknadi lošu ili nedovoljnu izolaciju. Ako vam neko obeća da ćete izborom „prave“ boje drastično smanjiti račun za grejanje, slobodno prvo pitajte šta je predvideo za izolaciju jer tu se krije mnogo važniji deo priče.

Najpametnije je gledati celu fasadu, a ne samo boju

Kod nove fasade treba posmatrati kompletan sistem: zid, termoizolaciju, lepak, armirajući sloj, prajmer i završni fasadni premaz.Svaki od tih slojeva ima svoju ulogu i ne treba ih posmatrati kao potpuno nezavisne proizvode. Ako se radi termoizolacioni sistem, treba se držati preporuka proizvođača sistema i koristiti kompatibilne materijale, umesto kombinovanja proizvoda nasumično samo zato što je jedan jeftiniji.

Koju boju onda da izaberemo?

Ako vam je prioritet praktičnost, svetle i srednje svetle nijanse poput bele, krem, pesak, svetlobež i svetlosive predstavljaju razuman izbor, dok sa veoma tamnim nijansama treba biti pažljiviji zbog većeg zagrevanja površine na suncu.

Ako vam je prioritet energetska efikasnost zimi, ipak ne treba očekivati čudo od same boje: mnogo veći značaj imaju kvalitetna termoizolacija, pravilno izveden fasadni sistem, prozori, krov i kontrola prodora vazduha. Zato je najbolja fasada za zimu zapravo ona koja je dobro projektovana i pravilno izvedena, a boja neka bude ona koja vam se dopada i čiji tehnički parametri odgovaraju objektu.