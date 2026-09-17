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"Lična karta Vaše nepokretnosti" građanima obezbeđuje sve informacije o njihovim nepokretnostima i to potpuno besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima RGZ-a u Srbiji.

Taj dokument svakom pojedincu daje jasne informacije o tome šta poseduje i koja su prava na nepokretnosti upisana u katastar. "Lična karta vaše nepokretnosti" je dokument koji sadži podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima i o evidentiranim teretima i napomenama.

U obraćanjima direktno direktoru nedvosmisleno se, kao najupečatljivija, izdvojila potreba građana da lako i jednostavno dobiju dokument u kom, popularno rečeno, „crno na belo“, piše sve o nepokretnostima koje poseduju. Strah od gubitka krova nad glavom jedan je od najvećih ljudskih strahova, a zadatak države je da pomogne građanima da se taj strah otkloni.

U tom procesu, Republički geodetski zavod svojim radom i kroz projekat "Svoj na svome" preduzima sve neophodne korake i garantuje sigurnosti prava svojine.

Pravo na imovinu počinje Vašim pravom da znate. Vaše je. Zbog toga je važno da bude jasno i na papiru.