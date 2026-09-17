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Novi POS program 2.0 donosi subvencije za uvođenje POS terminala, bez troškova instalacije i održavanja uz sniženu trgovačku naknadu. Za novi ciklus obezbeđene su subvencije privatnog sektora za još 11.000 malih biznisa, u procenjenoj vrednosti od 2,3 miliona evra, a prijave su otvorene putem sajta boljinacin.rs i u ekspoziturama banaka/prihvatilaca koji učestvuju u Programu.

Svi mali biznisi, preduzetnici, javne institucije, poljoprivredna gazdinstva i izdavaoci smeštaja u turizmu koji najmanje u prethodnih godinu dana nisu prihvatali kartična plaćanja, imaju pravo da se prijave i izaberu POS terminal koji najbolje odgovara njihovim potrebama, bilo da je reč o nadogradnji postojeće pametne fiskalne kase, pametnom POS, klasičnom POS-u, softPOS-u ili onlajn prodaji na sajtu.

Trgovci bez troškova

Prema novim pravilima Programa, trgovci nemaju troškove instalacije i korišćenja POS terminala niti bilo kakve fiksne troškove, dok subvencionisana trgovačka naknada za plaćanja Visa i Mastercard karticama iznosi najviše 0,5% tokom 12 meseci ili do dostizanja limita godišnjeg prometa. Trgovci mogu da prekinu korišćenje subvencije i vrate POS terminal u bilo kom trenutku bez dodatnih troškova ili da po isteku subvencije nastave da koriste POS po uslovima koje su unapred dogovorili s izabranim prihvatiocem.

Novi POS program 2.0 se nadovezuje na rezultate prethodnog ciklusa subvencija kada je gotovo 10.000 preduzetnika, mikro i malih preduzeća iskoristilo priliku da prvi put uvede bezgotovinska plaćanja. Tokom tri godine preko ovih terminala ostvareno je oko 11,7 miliona transakcija u vrednosti od 146 miliona evra, pri čemu je prosečan iznos pojedinačnog plaćanja preko POS-a iznosio nešto preko 12 evra. „Čak 94 % korisnika je zadovoljno Programom, a velika većina, njih 84%, je nastavilo da koristi POS kod iste banke i nakon isteka subvencije“, kaže Dušan Vasiljević, direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

Ovi rezultati ukazuju na veliku potražnju malih trgovaca za pristupačnim rešenjima za bezgotovinsko plaćanje. Prema istraživanju koje je NALED sproveo među korisnicima Programa, 71% malih biznisa odlučilo je da uvede kartična plaćanja kako ne bi izgubili kupce. Čak 85% korisnika kaže da su zabeležili pozitivan uticaj bezgotovinskog plaćanja na svoje poslovanje, a 90% potvrđuje povećano zadovoljstvo kupaca.

Bezgotovinsko plaćanje "Bolji način"

POS program 2.0 je deo Inicijative za bezgotovinsko plaćanje „Bolji način“, regionalnog projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i kompanija Visa i Mastercard, čiji je cilj unapređenje finansijske inkluzije i suzbijanje sive ekonomije. Posebna pažnja je posvećena smanjenju prepreka za poslovanje mikro i malih preduzeća, jačanje finansijske pismenosti i promovisanje odgovornog finansijskog ponašanja. Bolji način se u Srbiji sprovodi pod okriljem develoPPP programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom finansija.

Program podržava veliki broj banaka, institucija elektronskog novca, platnih institucija i dobavljača POS rešenja. Prijava za Program je jednostavna i svi zainteresovani mogu da se prijave samostalno putem sajta boljinacin.rs ili kod banaka/prihvatilaca koji su učesnici POS programa. S obzirom na to da je broj subvencija ograničen, pozivaju se svi zainteresovani mali biznisi da se prijave što ranije.