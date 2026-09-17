Korak ka samostalnosti: Održan Sajam zapošljavanja za mlade sa invaliditetom
- U Beogradu je održan sajam zapošljavanja za mlade sa invaliditetom, uz panel i bazar proizvoda organizacija 'Zvuci srca' i 'Na pola puta'.
- Predstavnici više kompanija razgovarali su sa mladima o poslu, praksi i profesionalnom razvoju, dok je NSZ najavila subvencije za poslodavce i pokretanje biznisa.
- Na panelu je istaknuto da zapošljavanje donosi zaradu, pripadnost i veću samostalnost, a događaj je završen umrežavanjem učesnika.
Zapošljavanje mladih sa invaliditetom, njihovo uključivanje u svet rada i stvaranje uslova za samostalniji život bili su u fokusu događaja „Korak ka samostalnosti – podrška zapošljavanju mladih sa invaliditetom“, koji je održan danas u Velikoj Sali Privredne komore Srbije u Beogradu.
Centralni deo programa bio je Sajam zapošljavanja za mlade sa invaliditetom, pored panel diskusije I bazara, gde su korisnici dve organizacije - “Zvuci srca” I “Na pola puta” predstavili svoje proizvode.
Okupljenima se na početku obratila Anđelka Sajevac, korisnica udruženja “Na pola puta” iz Pančeva, koja je govorila koliko njoj znači zaposlenje, radne obaveze, plata, I Koliko joj se život promenio otkako je dobila priliku na tržištu rada.
Mladi su imali priliku da se neposredno upoznaju sa predstavnicima kompanija, predstave svoja znanja, veštine i iskustvo, ali i da čuju više o mogućnostima za zaposlenje, praksu i profesionalni razvoj. Događaj je organizovalo Udruženje „Globalna mreža za razvoj“, uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Na Sajmu zapošljavanja „Od razgovora do šanse“, učestvovali su predstavnici JKP „Beogradske elektrane“, JP „Pošta Srbije“, JKP „Pogrebne usluge“, Hemofarm, SDPS, Maple Media d.o.o., Wiener Städtische osiguranje i Sava osiguranje. Predstavnici ovih firmi razgovarali su sa mladima, predstavili svoje poslovanje i mogućnosti za praksu i profesionalni razvoj, dok su mladi dobili prostor da neposredno predstave sebe i svoje kompetencije. Sajam je tako otvorio mogućnost da se prvi kontakt između mladih koji traže posao i poslodavaca pretvori u konkretnu priliku za dalje razgovore i profesionalno angažovanje.
O položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada razgovaralo se tokom panel diskusije „Od prilike do samostalnosti: Mladi sa invaliditetom na tržištu rada“, na kojoj su učestvovali ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, Tatijana Milić Mandić, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i Milica Pavić, rukovodilac Centra za programe podrške privredi u Privrednoj komori Srbije.
Tema razgovora bile su prepreke sa kojima se mladi sa invaliditetom susreću prilikom zapošljavanja, među kojima su nedostatak prilika i predrasude poslodavaca, ali i načini da se njihovo uključivanje u svet rada učini delom redovne politike zapošljavanja.
- Ta prilika da čovek dobije podršku, mogućnost, rad ne donosi samo zaradu, već i osećaj pripadnosti društvu. Sve su to stvari koje utiču na osećaj tog mladog čoveka- poručila je ministarka Žarić Kovačević na panel diskusiji, kao i da su ovakvi događaji dobra prilika za povezivanje ljudi iz različitih resora i oblasti.
Tatijana Milić Mandić iz Nacionalne službe za zapošljavanje istakla je da svako lice koje dođe kod njih dobije svog savetnika:
- Nacionalna služba za zapošljavanje može da pruži savetodavnu ulogu, šta osobe mogu da rade, mi svake godine raspisujemo pozive gde dajemo sredstva- subvencije poslodavcima da zaposle osobu sa invaliditetom, da prilagode radno mesto, a isto tako dajemo sredstva i kada osoba sa invaliditetom želi da pokrene svoj biznis.
Prema rečima Milice Pavić iz Privredne komore Srbije, socijalna preduzeća nastaju kao rezultat inicijative koja doprinosi kategoriji teže zapošljivih osoba.
- Mi (Privredna komora Srbije) se bavimo ekonomskim osnaživanjem socijalnih preduzeća kroz obuke, podršku...- navela je Milica, i dodala:
- Naši treneri obučavaju početnike u poslovanja kako da realizuju plan. Mogu da se prijave mladi I oni koji hoće da pokrenu biznis. Uspostavili smo u Komori I savetnika za socijalna preduzeća. Takođe, pružamo I analizu poslovanja socijalnih preduzeća kako bi opstala na tržištu.
Zaposlenje, međutim, za mladu osobu sa invaliditetom predstavlja mnogo više od izvora prihoda. Posao donosi mogućnost svakodnevne socijalizacije, upoznavanja novih ljudi, razvoja veština i samopouzdanja, kao i osećaja pripadnosti i ravnopravnog učešća u zajednici. Istovremeno, veća samostalnost mlade osobe može značajno da utiče na život cele porodice, pružajući joj veću sigurnost i menjajući svakodnevnu dinamiku i odnose unutar domaćinstva.
Program je završen druženjem i umrežavanjem mladih, poslodavaca, predstavnika institucija i gostiju, uz osveženje I ketering koje su pripremili zaposleni iz kafića „Zvuci srca“.
Biznis Kurir