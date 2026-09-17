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Zapošljavanje mladih sa invaliditetom, njihovo uključivanje u svet rada i stvaranje uslova za samostalniji život bili su u fokusu događaja „Korak ka samostalnosti – podrška zapošljavanju mladih sa invaliditetom“, koji je održan danas u Velikoj Sali Privredne komore Srbije u Beogradu.

Centralni deo programa bio je Sajam zapošljavanja za mlade sa invaliditetom, pored panel diskusije I bazara, gde su korisnici dve organizacije - “Zvuci srca” I “Na pola puta” predstavili svoje proizvode.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Okupljenima se na početku obratila Anđelka Sajevac, korisnica udruženja “Na pola puta” iz Pančeva, koja je govorila koliko njoj znači zaposlenje, radne obaveze, plata, I Koliko joj se život promenio otkako je dobila priliku na tržištu rada.

Mladi su imali priliku da se neposredno upoznaju sa predstavnicima kompanija, predstave svoja znanja, veštine i iskustvo, ali i da čuju više o mogućnostima za zaposlenje, praksu i profesionalni razvoj. Događaj je organizovalo Udruženje „Globalna mreža za razvoj“, uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

1/7 Vidi galeriju Korak ka samostalnosti Foto: Nemanja Nikolić

Na Sajmu zapošljavanja „Od razgovora do šanse“, učestvovali su predstavnici JKP „Beogradske elektrane“, JP „Pošta Srbije“, JKP „Pogrebne usluge“, Hemofarm, SDPS, Maple Media d.o.o., Wiener Städtische osiguranje i Sava osiguranje. Predstavnici ovih firmi razgovarali su sa mladima, predstavili svoje poslovanje i mogućnosti za praksu i profesionalni razvoj, dok su mladi dobili prostor da neposredno predstave sebe i svoje kompetencije. Sajam je tako otvorio mogućnost da se prvi kontakt između mladih koji traže posao i poslodavaca pretvori u konkretnu priliku za dalje razgovore i profesionalno angažovanje.

O položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada razgovaralo se tokom panel diskusije „Od prilike do samostalnosti: Mladi sa invaliditetom na tržištu rada“, na kojoj su učestvovali ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, Tatijana Milić Mandić, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i Milica Pavić, rukovodilac Centra za programe podrške privredi u Privrednoj komori Srbije.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Tema razgovora bile su prepreke sa kojima se mladi sa invaliditetom susreću prilikom zapošljavanja, među kojima su nedostatak prilika i predrasude poslodavaca, ali i načini da se njihovo uključivanje u svet rada učini delom redovne politike zapošljavanja.

- Ta prilika da čovek dobije podršku, mogućnost, rad ne donosi samo zaradu, već i osećaj pripadnosti društvu. Sve su to stvari koje utiču na osećaj tog mladog čoveka- poručila je ministarka Žarić Kovačević na panel diskusiji, kao i da su ovakvi događaji dobra prilika za povezivanje ljudi iz različitih resora i oblasti.

Tatijana Milić Mandić iz Nacionalne službe za zapošljavanje istakla je da svako lice koje dođe kod njih dobije svog savetnika:

- Nacionalna služba za zapošljavanje može da pruži savetodavnu ulogu, šta osobe mogu da rade, mi svake godine raspisujemo pozive gde dajemo sredstva- subvencije poslodavcima da zaposle osobu sa invaliditetom, da prilagode radno mesto, a isto tako dajemo sredstva i kada osoba sa invaliditetom želi da pokrene svoj biznis.

Prema rečima Milice Pavić iz Privredne komore Srbije, socijalna preduzeća nastaju kao rezultat inicijative koja doprinosi kategoriji teže zapošljivih osoba.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Mi (Privredna komora Srbije) se bavimo ekonomskim osnaživanjem socijalnih preduzeća kroz obuke, podršku...- navela je Milica, i dodala:

- Naši treneri obučavaju početnike u poslovanja kako da realizuju plan. Mogu da se prijave mladi I oni koji hoće da pokrenu biznis. Uspostavili smo u Komori I savetnika za socijalna preduzeća. Takođe, pružamo I analizu poslovanja socijalnih preduzeća kako bi opstala na tržištu.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Zaposlenje, međutim, za mladu osobu sa invaliditetom predstavlja mnogo više od izvora prihoda. Posao donosi mogućnost svakodnevne socijalizacije, upoznavanja novih ljudi, razvoja veština i samopouzdanja, kao i osećaja pripadnosti i ravnopravnog učešća u zajednici. Istovremeno, veća samostalnost mlade osobe može značajno da utiče na život cele porodice, pružajući joj veću sigurnost i menjajući svakodnevnu dinamiku i odnose unutar domaćinstva.

Program je završen druženjem i umrežavanjem mladih, poslodavaca, predstavnika institucija i gostiju, uz osveženje I ketering koje su pripremili zaposleni iz kafića „Zvuci srca“.