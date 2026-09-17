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Prema tekstu nove Direktive, nakon ispunjavanja dodatnih uslova vlasnik B kategorije moći će da upravlja motornim kamperom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500, ali ne i 4.250 kilograma.

Evropska unija sada menja pravila. Nova Direktiva o vozačkim dozvolama uvodi mogućnost da vlasnici B kategorije upravljaju motornim kamperima najveće dozvoljene mase do 4.250 kilograma, a u kombinaciji sa prikolicom ukupna dozvoljena masa u određenim slučajevima može da dostigne čak 5.000 kilograma.

Ipak, postoji važna caka - sama činjenica da danas imate B kategoriju neće automatski značiti da ćete sutra smeti da sednete za volan kampera od četiri tone.

Kako proizlazi iz Direktive (EU) 2025/2205, za proširenje prava na upravljanje težim kamperima biće potrebna dodatna obuka ili polaganje posebnog ispita, a država članica može zahtevati i jedno i drugo. Novo pravo biće posebno označeno na vozačkoj dozvoli evropskim kodom 96.02.

Moderni kamperi poslednjih godina postali su mnogo veći i bogatije opremljeni. Kreveti, kupatilo, rezervoari za vodu, kuhinja, plinske boce, tende, bicikli, prtljag i nekoliko putnika veoma brzo povećavaju masu vozila, dok elektrifikacija može dodati još stotine kilograma.

Tu nastaje problem koji mnogi kupci otkriju tek kada počnu ozbiljnije da razmatraju veće modele. Kamper može da izgleda kao nešto veći kombi, ali ako njegova najveća dozvoljena masa pređe 3.500 kilograma, standardna B kategorija više nije dovoljna.

Nova evropska pravila upravo tu pomeraju granicu.

Prema tekstu nove Direktive, nakon ispunjavanja dodatnih uslova vlasnik B kategorije moći će da upravlja motornim kamperom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500, ali ne prelazi 4.250 kilograma. To je 750 kilograma više od standardnog ograničenja za B kategoriju.