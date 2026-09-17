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Isti mesečni budžet u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu može da donese potpuno različit stan. Negde se za 250 evra pronalazi garsonjera, negde jednosoban, a povremeno čak i dvosoban stan. Međutim, najniža cena iz oglasa često krije ono što student shvati tek kada proveri lokaciju, stanje nekretnine i put do fakulteta.

Početak akademske godine za mnoge porodice ne znači samo kupovinu knjiga i plaćanje školarine. Najveća stavka često postaje stanarina, posebno kada student odlazi na školovanje u drugi grad.

Aktuelni oglasi pokazuju da se stanovi između 200 i 300 evra mogu pronaći u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Ipak, ista suma ne donosi isti standard, lokaciju niti mogućnost izbora.

Za 250 evra student trenutno može da pronađe garsonjeru u Kragujevcu, jednosoban stan u Novom Sadu, ali i pojedine garsonjere u Beogradu. Međutim, najjeftiniji pronađeni oglas ne predstavlja uobičajenu cenu za ceo grad.

Nije isto da li u određenom cenovnom rangu postoji samo jedan stan ili zakupac može da bira između deset sličnih nekretnina.

Beograd: Od 180 evra na periferiji do 800 za dvosoban stan

Najniža potvrđena cena garsonjere u Beogradu iznosi 180 evra mesečno, koliko se traži za nekretninu u Jajincima. U Žarkovu je pronađena garsonjera za 200 evra, a na Belim vodama za 240 evra.

Za 250 evra oglasi postoje na Cvetanovoj ćupriji, u Resniku, ali i u Ulici Stanoja Glavaša, nedaleko od Pravnog fakulteta.

Na Lionu se za garsonjeru traži oko 280 evra, dok se za 300 evra mogu pronaći oglasi na Dušanovcu, Miljakovcu, Kaleniću i Crvenom krstu. Garsonjera u Ulici kneza Danila, u široj zoni Pravnog fakulteta, oglašena je za 350 evra.

Najtraženiji su stanovi za mlade Foto: Shutterstock

Kod jednosobnih stanova donja granica takođe iznosi 180 evra, i to u blizini FON-a i Saobraćajnog fakulteta. Ponuda od 200 do 250 evra pojavljuje se u Kumodražu, Kaluđerici, Borči, Žarkovu, Miljakovcu i Altini.

U Mirijevu jednosobni stanovi počinju od približno 290 evra, dok se za oko 300 evra mogu pronaći nekretnine na Autokomandi, Dorćolu i u Žarkovu.

Dvosobni stanovi kreću od 180 evra u Krnjači i 200 evra u Malom Mokrom Lugu. Za 250 do 300 evra pojavljuju se stanovi na Tošinom bunaru, u Kumodražu, Mirijevu, Miljakovcu i Borči.

Na Karaburmi, Vidikovcu i u naselju Braće Jerković cena se približava iznosu od 350 evra, dok se na Lionu i Severnom bulevaru traži oko 400 evra. Na Dorćolu, Vračaru i Novom Beogradu dvosobni stanovi mogu da dostignu 600, 700, pa i 800 evra mesečno.

Nekoliko kilometara bliže ne mora da znači i brži dolazak

Kod studentskog stanovanja nije važna samo fizička udaljenost od fakulteta. Stan koji se nalazi dalje može da bude praktičniji ako do fakulteta vodi direktna linija gradskog prevoza.

Sa druge strane, nekoliko kilometara kraća udaljenost malo znači ako student svakodnevno mora više puta da preseda i dugo čeka prevoz.

Beograd zato nema jednu studentsku cenu. Konačna vrednost stana zavisi od mikrolokacije, veze sa fakultetom, opremljenosti, grejanja i stanja nekretnine.

Novi Sad: Jednosoban stan pronađen i za 150 evra

Najniža cena među analiziranim oglasima zabeležena je u Novom Sadu. Jednosoban stan na Detelinari ponuđen je za 150 evra mesečno, ali je reč o pojedinačnom oglasu, a ne o ceni koja studentima pruža širi izbor.

Veći broj jednosobnih stanova može se pronaći za oko 200 evra na Satelitu, Limanu II, Betaniji i u centru.

U rasponu od 220 do 250 evra pojavljuju se stanovi na Grbavici, Sajmištu, u Avijatičarskom i Adamovićevom naselju, na Starom Telepu, Rotkvariji, Salajci i Bulevaru Evrope.

Foto: Shutterstock/wavebreakmedia

Garsonjera kod Spensa oglašena je za 230 evra. Ovaj primer pokazuje da garsonjera nije uvek jeftinija od jednosobnog stana, jer kod malih nekretnina lokacija i stanje mogu da budu važniji od nekoliko kvadrata razlike.

Kod dvosobnih stanova ponuda počinje od 200 evra na Starom Telepu. Za 250 evra oglasi postoje kod Spensa i Sajmišta, dok se na Betaniji traži oko 280 evra. Na Detelinari i u Avijatičarskom naselju dvosobni stanovi mogu se pronaći za približno 300 evra.

Kako se potraga približava Grbavici, Limanima, Podbari i centru, kirije rastu prema 400, 500 i 600 evra.

Kragujevac je povoljniji, ali je ponuda manja

Kada se posmatra veći deo tržišta, Kragujevac ostaje najpovoljniji od tri analizirana grada. Međutim, broj raspoloživih stanova znatno je manji nego u Beogradu i Novom Sadu.

Dve garsonjere u Staroj Varoši oglašene su za 250 evra mesečno. Jednosobni stanovi počinju od 200 evra, dok se veći broj ponuda kreće između 250 i 380 evra.

Novije i bolje opremljene nekretnine dostižu 420, pa čak i 500 evra.

Najjeftiniji dvosoban stan pronađen je po ceni od 180 evra, ali je u oglasu navedeno da je nekretnina za renoviranje. Slede oglasi od 220 i 230 evra, dok se u Staroj Varoši dvosobni stanovi nude za 250 i 260 evra.

Veći deo ponude dvosobnih stanova kreće se između 250 i 400 evra, dok najskuplje nekretnine iz analiziranih oglasa dostižu 450 i 500 evra.

Kirija od 250 evra nije konačna cena života na toj adresi

Najjeftiniji stan ne mora na kraju meseca da bude i najpovoljniji. Ako je nekretnina udaljena od fakulteta, u računicu ulaze gorivo, parking, gradski prevoz i vreme provedeno u putu.

U Beogradu je javni prevoz besplatan, što olakšava izbor udaljenijih lokacija. Ipak, besplatna karta ne rešava dugo čekanje, lošu povezanost i svakodnevno presedanje.

U Novom Sadu i Kragujevcu studenti mogu da koriste povlašćene karte, ali i taj trošak treba dodati stanarini. Za one koji voze automobil, gorivo i parking mogu brzo da „pojedu“ razliku između jeftinijeg stana na periferiji i skupljeg koji se nalazi bliže fakultetu.

Budžet od 250 evra zato više ne pravi jasnu granicu između ova tri grada. Stan po toj ceni može da se pronađe u svakom od njih, ali se razlikuju položaj, veličina, stanje i broj nekretnina između kojih student može da bira.

Prava cena stana nije samo broj iz oglasa. To je ukupna suma koju će student svakog meseca plaćati da bi na toj adresi živeo i svakog dana stigao do fakulteta.